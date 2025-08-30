Tennis Terza: Marco Nanni vince allo Zavaglia, tabellone finale al Casalboni

RAVENNA. Con la vittoria di Marco Nanni si è concluso anche il tabellone maschile, sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna, nel torneo nazionale di 3° categoria. Il portacolori del Ravenna Sport Center in semifinale ha battuto 6-0, 6-1 Leonardo Satta. L’altra semifinale ha visto di fronte Leonardo Venturi (Tc Faenza) e Noah Cuppini (Tc Budrio), con la vittoria di quest’ultimo per 6-3, 6-4.

Nel match-clou successo molto netto del ravennate Marco Nanni per 6-2, 6-0.

Quarti: Leonardo Venturi (3.2, n.1)-Giovanni Gallotti (3.3) 6-1, 6-0, Noah Cuppini (3.3)-Flavio Millari (3.2, n.4) 6-2, 6-2, Marco Nanni (3.2, n.2)-Lucio Argentieri (3.3) 6-0, 6-0. Semifinali anche per Leonardo Satta (3.3).

Il giudice di gara è stato Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni.

SANTARCANGELO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria maschile e femminile del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo. Nel maschile avanzano nel tabellone finale Marco Storoni, Guido Giugliano, Giacomo Francini e Giovanni Fabiani, nel femminile si qualificano Bernadetta Soriano, Valentina Montebugnoli, Elisabetta Pastore e Claudia Crescentini.

Turno di qualificazione: Pietro Matteini (4.1, n.6)-Lorenzo Moretti (4.5) 6-3, 6-0.

Tabellone finale, 1° turno: Federico Passerini (3.5)-Tommaso Cremoni (4.2) 6-3, 6-1.

2° turno: Marco Storoni (4.1)-Leo Mazzarini (3.5) 6-3, 6-2, Guido Giugliano (3.5)-Alessandro Ciacci (3.5) 6-2, 6-1, Giacomo Francini (3.5)-Thomas Guidi Zoffoli (4.2) 6-0, 6-1, Valerio Carli (3.5)-Mattia Baschetti (4.1) 6-1, 6-4, Matteo Casadei (3.5)-Luca Vitali (4.3) 6-1, 6-4, Simone Rocchi (3.5)-Alessandro Giannini (4.3) 6-0, 6-3, Fulvio Cesari (4.1)-Lorenzo Accreman (3.5) 7-6, 6-2, Gianmarco Palumbo (4.1)-Loris Pasini (3.5) 7-6, 6-3, Simone Padovani (4.1)-Carlo Alberto Gualandri (3.5) 6-3, 6-1, Filippo Quadrelli (3.5)-Luca Mazzarini (4.2) 7-5, 6-2, Giovanni Fabiani (3.5)-Francesco Bagli (3.5) 4-6, 3-1 e ritiro.

Femminile, turno di qualificazione: Valentina Montebugnoli (4.1, n.2)-Priscilla Rossi (Nc) 3-6, 6-3, 10-4., Bernadetta Soriano (4.1, n.3)-Karina Mirella Correa Moran (4.2) 6-1, 4-6, 11-9, Elisabetta Pastore (4.1, n.1)-Bianca Lugaresi (4.4) 6-1, 6-1.

Si qualifica anche Claudia Crescentini (4.1, n.4).

Il torneo, diretto dal giudice di gara Massimo Carli e dal direttore di gara Marcello Lotti, si concluderà il 7 settembre.