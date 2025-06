Tennis Terza: Lugaresi-Marzocchi la finale femminile al Paradiso, nel vivo il trofeo “Forum”, il memorial “Cortesi” al Ct Cervia e il torneo del Misano Sporting Club

CESENATICO. Anastasia Lugaresi e Clara Marzocchi sono le finaliste del torneo nazionale di 3° categoria femminile organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Nella semifinale della parte bassa la 3.2 del Ct Cesena, testa di serie n.2, ha battuto nettamente per 6-1, 6-2 Valentina Giulianini (testa di serie n.3). A seguire successo anche della 3.1 Clara Marzocchi (n.1), portacolori del Tc Ippodromo, che ha battuto 3-6, 6-3, 10-1 la 3.4 Giulia D’Altri. La finale è in programma questa sera (venerdì) alle 20.30.

Ottavi: Ginevra Baldazzi (3.4)-Paola Mordini (3.4) 6-3, 6-2, Irene Carpani (3.4)-Lucrezia Vanni (3.4) 6-0, 6-2, Giulia D’Altri (3.4)-Margaret Tonelli (3.5) 7-5, 6-2,

Daniela Morigi (3.5)-Sofia Muccinelli (3.4) 3-6, 6-2, 10-2, Alessia Liverani (3.4)-Beatrice Graziani (3.5) 6-2, 3-0 e ritiro. Quarti: Clara Marzocchi (3.1)-Baldazzi 6-0, 6-0, D’Altri-Carpani 6-1, 6-3, Giulianini (3.3)-Morigi 7-5, 6-3, Lugaresi-Liverani 6-1, 6-4.

FORLI’. Entra nel vivo sui campi del Forum di Forlì il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Si tratta del trofeo “Forum Tennis Forlì” che terrà banco fino al 29 giugno. Quarti per il n.1 del seeding, William Di Marco (Tc Viserba) e per il beniamino di casa, Daniele Gaspari, semifinali per Andrea Niquoziani, Elia Lazzeri e Pietro Rinaldini (Ct Rimini).

Ottavi: William Di Marco (3.1, n.1)-Alex Balducci (3.4) 6-1, 6-0, Daniele Gaspari (4.1)-Alessio Argnani (3.3) 6-3, 6-4. Quarti: Andrea Niquoziani (3.2, n.4)-Filippo Flamigni (3.2, n.5) 6-3, 6-2, Elia Lazzeri (3.2, n.6)-Brando Andreani (3.1, n.3) 6-4, 6-0, Pietro Rinaldini (3.1, n.2)-Leonardo Carioni (3.3) 6-0, 6-1.

CERVIA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Cervia il tradizionale Memorial “Mario Cortesi”, il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, dotato di 500 euro di montepremi, che terrà banco fino al 6 luglio. Nel complesso sono 103 gli iscritti, di cui 90 nel maschile dove i big sono senza dubbio i 3.1 Andrea Monti, Lorenzo Bucaletti, Alex Gencarelli, Tommaso Mengoli, Lorenzo Di Perna e Giacomo Coppini.

Si qualificano nel tabellone di 4° Flavio Guerrini, Ciro Donnarumma ed Andrea Bernardi.

Tabellone di 4°, 2° turno: Matteo Camerani (4.5)-Filippo Caspoli (4.5) 7-6, 6-1, Alessandro Piraccini (4.5)-Alessandro Donati (4.4) 6-2, 6-4, Matteo Ravaioli (Nc)-Dario Ventura (4.5) 6-1, 6-1.

3° turno: Claudio Degli Angeli (4.2)-Luigi Vicari (4.4) 6-0, 6-3, Danilo D’Altri (4.3)-Alessandro Calanca (4.5) 6-3, 6-4, Massimiliano Candolfo (4.4)-Andrea Giacobazzi (4.3) 6-0, 6-0.

4° turno: Giacomo Turci (4.2)-Marco Valli (4.3) 6-1, 6-3, Daniele Miani (4.2)-Nicola Tassinari (4.3) 6-2, 3-6, 10-6.

Turno di qualificazione: Flavio Guerrini (4.4)-Gianmaria Sarti (4.1, n.1) 6-4, 6-4, Ciro Donnarumma (4.1, n.8)-Matteo Viola (4.4) 6-3, 6-2, Andrea Bernardi (4.1, n.4)-Lorenzo Gemignani (4.2) 6-2, 4-6, 10-7.

Nel femminile da seguire le 3.2 Emma Pigozzi e Federica Matteucci. Si parte con il tabellone di 4° nel quale la n.1 è la 4.1 Emma Ceccarelli.

2° turno: Melania Vancini (4.4)-Michelle Maietti (4.5) 6-4, 6-3.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.

MISANO. Sui campi del Misano Sporting Club avanza il torneo nazionale di 3° categoria femminile. Tabellone di 4° categoria, 3° turno: Virginia Amadori (4.3)-Claudia Boccalini (4.2, n.2) 6-4, 3-6, 10-6, Claudia Montanari (4.3)-Maria Luisa Palacios Fernandez (4.1, n.1) 6-2, 6-7 e ritiro. Ora il tabellone finale guidato nell’ordine dalla 3.1 Valentina Benini e dalla 3.3 Iryna Horai.

Da domani scatta, sempre sui campi del Misano Sporting Club, il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile che terrà banco fino al 6 luglio. Sono 72 nel complesso i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, di cui 18 solo a livello Under 10. Nell’Under 12 femminile n.1 Waleska Lusini, n.2 Sofia Sanchi. Nell’Under 12 maschile nella prima sezione n.1 Marco Mandelli, n.2 Gianmarco Fiorletta, n.3 Federico Montesi, n.4 Tommaso Parenti. Nel tabellone finale n.1 Tommaso Cavassi, n.2 Riccardo Cricca. Nell’Under 14 maschile (28 iscritti) il n.1 nella sezione di 4° è Leonardo Cenciarini, n.2 Andrea Samorì, nel tabellone finale n.1 Lorenzo Cordella, n.2 Cesare Biondi. Nell’Under 14 femminile n.1 Virginia Arduini, n.2 Maria Vittoria Marinelli.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.