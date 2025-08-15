Tennis Terza: Lorenzi-Matteini e Zanzini-Agnello le semifinali al Cicconetti, nel vivo il “Nitrocolor” del Tre Colli Brisighella

RIMINI. E’ approdato alle semifinali, sui campi del Ct Cicconetti, il torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) maschile. Domani (sabato) alle 17 vanno in scena le seguenti sfide che mettono in palio i posti per la finale di domenica: Luca Lorenzi-Pietro Matteini e Tommaso Zanzini-Massimiliano Agnello. Va sottolineato che conquistano un posto tra i primi quattro ben tre giocatori locali, Luca Lorenzi, Tommaso Zanzini e Pietro Matteini, oltre a Massimiliano Agnello (Ct Casalboni).Ottavi: Massimo Mencarelli (3.3, n.5)-Fabio Bernagozzi (3.4) 6-3, 6-2, Nicola Ravera (3.3, n.11)-Gianfilippo De Palma (3.5) 3-6, 6-3, 10-6, Raffaele Strocchi (3.3, n.7)-Ernesto Stentella Liberati (3.3, n.10) 6-2, 6-4, Pietro Matteini (4.1)-Gianluca Vannucci (3.3, n.13) 6-1, 6-0, Tommaso Zanzini (3.3, n.3)-Riccardo Saltini (3.3, n.14) 7-6, 6-2.Quarti anche per i 3.3 Massimiliano Agnello (n.2), Luca Lorenzi (n.1) ed Alessandro Bocchini (n.9).Quarti: Lorenzi-Bocchini 6-2, 6-0, Matteini-Mencarelli 6-4, 4-6, 10-6, Zanzini-Ravera 6-2, 6-2, Agnello-Strocchi 2-6, 6-1, 12-10. BRISIGHELLA. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, del Circolo Tre Colli di Brisighella, il 1° trofeo “Gruppo Nitrocolor” che terrà banco fino al 24 agosto. Al terzo turno del tabellone di 4° Massimo Fiumi, Christian Gasperini, Paolo Francesconi e Fabrizio Montaguti, al 4° turno Francesco Dal Borgo.Maschile, 2° turno tabellone sezione di 4°: Massimo Fiumi (4.4)-Alessandro Nanni (4.4) 3-5 e ritiro, Andrea Giorgi (4.3)-Aleandro Vivoli (4.3) 3-6, 6-0, 10-6, Enea Catani (Nc)-Giacomo Chiabrando (4.5) 7-5, 7-5, Christian Gasperini (4.5)-Francesco Piccinini (4.4) 5-7, 6-1, 10-0, Paolo Francesconi (4.5)-Federico Crisafulli (4.3) 6-0, 6-0, Fabrizio Montaguti (Nc)-Carlo Castelvetro (4.4) 6-2, 6-1.3° turno: Francesco Dal Borgo (4.2)-Fabio Tebaldi (4.4) 6-2, 6-2.Nel femminile prima sezione con n.1 Claudia Filippini (4.2), nel tabellone finale guida il gruppo la 3.2 Diletta Sabbioni. 1° turno: Daniela Vecchi (Nc)-Sara Fabbri (Nc) 6-4, 2-6, 10-8.Il giudice di gara è Gian Carlo Campoli, direttore di gara Gabriele Casadio.