Tennis Terza: Legnani-Muratori la finalissima del “Cicconetti”, avanza il torneo del Marconi

RIMINI. E’ approdato all’atto conclusivo il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti. Si tratta del Memorial “Arnaldo Cicconetti”, ormai una classica del tennis regionale, che vivrà oggi (martedì) alle 17 la finalissima: protagonisti saranno Felix Legnani e Riccardo Muratori.

Nella prima semifinale il 3.1 Felix Legnani (Virtus Bologna), testa di serie n.6, si è imposto per 6-3, 1-6, 10-3 su Pietro Rinaldini (Ct Rimini), 3.1 e numero 2 del seeding. In seguito è approdato al match-clou anche il 3.1 Riccardo Muratori (Ct Rimini), numero 4 del tabellone, che ha battuto in serata il beniamino del pubblico del Ct Cicconetti, il maestro Massimiliano Zamagni (3.1, n.1) per 6-2, 2-6, 10-5.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

FORLI’. Avanza il Torneo Circolo Marconi, il torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) organizzato dal Circolo Tennis Marconi di Forlì. Il torneo terrà banco fino al 13 luglio ed è diretto dal giudice arbitro Carlo Bagattoni. In bella evidenza nel tabellone finale Fabio Pierotti, Samuele Visotti, Giovanni Sandrini e Simone Di Cino.

Turno di qualificazione: Giulio Casadei (4.2)-Gianmaria Sarti (4.1, n.2) 6-3, 6-0.

2° turno tabellone finale: Andrea Stoppa (4.1)-Federico Suzzi (3.5) 6-1, 6-3, Nicola Vacca (4.1)-Thomas Zagnoli (3.5) 6-3, 6-0, Luca Prati (3.5)-Matteo Arfellini (4.1) 4-6, 6-1, 10-0, Fabio Pierotti (3.5)-Matteo Rossi (4.1) 6-3, 6-0, Samuele Visotti (3.5)-Cristian Barasa (4.1) 6-3, 6-2, Giovanni Sandrini (3.5)-Giacomo Costanzo (4.2) 6-2, 6-7 (5), 10-4, Alessandro Gaudenzi (3.5)-Roberto Sanzani (4.2) 6-4, 6-3, Maurizio Perpignani (3.5)-Davide Ceccarelli (4.2) 6-1, 6-3. 3° turno: Simone Di Cino (3.5)-Leonardo Tana (3.4) 1-6, 62, 10-7.