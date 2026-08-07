Tennis Terza: Ioli, Venturini, Buono e Ferrari avanzano al “Nelson’s” del Cicconetti, ai nastri di partenza il Trofeo del Gavettone al Venustas e il torneo nazionale del Centro Paradiso

RIMINI. Avanza sui campi del Ct Cicconetti il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) giunto alla 50esima edizione, il trofeo “Nelson’s”. Conquistano il 4° turno nel tabellone di 4° Alberto Ioli, Marco Venturini e Francesco Buono, al 5° turno Duccio Ferrari.

Tabellone di 4°, 2° turno: Francesco Viret (4.5)-Alessandro Monti (4.4) 6-2, 6-2.

3° turno: Giulio Cesarini (4.3)-Gabriele Gaiba (Nc) 6-0, 6-4, Michele Massari (4.3)-Simone Mazzoni (4.4) 6-1, 6-1, Leonardo Ancarani (4.3)-Matteo Vaccari (4.5) 6-2, 6-0, Matteo Sirena (4.4)-Alessandro Piroia (4.3) 6-0, 6-2, Roberto Meco (4.3)-Nahuel Zanfino (4.3) 6-3, 6-2, Loris Semprini (4.2)-Andrea Crovetti (4.3) 6-0, 6-0, Carlo Paolino Lorenzo Peluso (Nc)-Dante Bevilacqua (4.3) 6-0, 6-0, Andrea Ferretti (4.3)-Luca La Giglia (4.5) 2-6, 6-2, 10-8, Manuel Rossi (4.4)-Gianmarco Gianni (4.3) 3-6, 6-1, 10-2, Alessandro Zaccagni (Nc)-Federico Crisafulli (4.3) 6-0, 6-2, Alberto Ioli (4.4)-Riccardo Ferri (4.3) 6-1, 6-1, Marco Venturini (4.3)-Massimiliano Grisanti (4.5) 6-3, 6-2, Francesco Buono (4.4)-Alessandro Guzinschi (4.3) 6-3, 6-7 (5), 10-4, Martino Lapini (Nc)-Tiziano Leonardi (4.3) 6-0, 6-3, Claudio Masinelli (4.3)-Fabrizio Masetti (4.4) 6-2, 2-6, 13-11, Francesco Viret (4.5)-Bruno Zanini (4.3) 7-5, 6-2.

4° turno: Duccio Ferrari (4.1, n.17)-Enrico Lugaresi (4.3) 7-6 (5), 3-6, 10-8. Al 4° turno anche Loris Semprini.

Il torneo si concluderà il 16 agosto, il giudice di gara è Simone Lusini, direttrice di gara Sara Sirena.

CESENATICO. Ai nastri di partenza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Da domani sui campi del Club rivierasco si daranno battaglia ben 108 giocatori nel maschile e 35 nel femminile fino al 23 agosto, quando sono previste le finali. Nel maschile il primo tabellone è riservato agli Nc, poi il tabellone di 4° che vede nell’ordine queste teste di serie, i 4.1 Alessandro Claysset, Luca Continelli, Fabio Di Tante, Stefano Goretti, Thomas Guidi Zoffoli, Biagio Maltese, Nicola Marchi, Andrea Palai, Davide Pasini, Gianmaria Sarti, Mauro Tedeschi e Luca Zanca. Nel tabellone finale guidano il seeding i 3.1 Riccardo Briganti, Simone Cassinari, Gianfilippo Falconi, Iangabriel Ferrara ed i 3.2 Alan Adiel Bardi, Luca Blatti, Gianluca Borsari, Alberto Levoni, Flavio Millari, Pietro Rossi, Luca Ruggeri e Morris Sciolti. Nel femminile si parte con il tabellone di 4° con le teste di serie assegnate alle 4.1 Nicole Colonna, Marianna Meroni ed alle 4.2 Rodica Chis Frida e Stefania Ciucci. Nel tabellone finale n.1 Lucrezia Vanni (3.2), n.2 Valentina Giulianini (3.2), n.3 Caterina Cova (3.3), n.4 Martina Orsini (3.3). Il giudice di gara è Marco Fucci.

IGEA MARINA. Ai nastri di partenza la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria maschile che scatterà dai blocchi sabato e che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina. Notevole il dato delle iscrizioni, sono ben 161 i giocatori che finora hanno dato la loro adesione. In campo il meglio o quasi della categoria per due settimane di tennis dalla grande carica agonistica. In cima al seeding ben 9 3.1 che si divideranno i favori del seeding, vale a dire William Di Marco, Riccardo Sartori, Pietro Matteini, Alessandro Bacchini, Riccardo Briganti, Giacomo Coppini, Iangabriel Ferrara, Luca Amati e Luca Morosini. Tanti i 3.2 che possono dire la loro sul successo finale: Alberto Levoni, Nicolò Ceccarelli, Leonardo Capogrossi, Alessandro Castelfranco, Jeremiah Tiger Pfister, Samuele Giacomazzi, Paolo Passerini, Claudio Valerio Calabrese e Marco Cola.

La giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanza Elezi.