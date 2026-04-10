Tennis Terza: il “Memorial Borghetti” macina risultati al Ct Cervia, da domani si gioca anche al Paradiso Cesenatico

CERVIA. Avanza una bella edizione del Memorial “Mario Borghetti” sui campi del Circolo Tennis Cervia. Da domani al 19 aprile il Club cervese ospiterà il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, con un montepremi di 500 euro. In bella evidenza Francesco Miserocchi, Christian ed Antonio Lupone e Davide Faoro, si qualifica per il tabellone finale Loris Pasini.

Tabellone di 4° categoria, 4° turno: Dario Matteucci (4.3)-Oreste Mezzetti (4.2) 6-0, 6-3, Giulio Macori (4.2)-Andrea Monti (4.4) 6-4, 7-6, Federico Melli (4.1)-Mathias Roman (4.3) 7-5, 2-6, 10-5, Daniele Miani (4.1, n.12)-Fabio Vinetti (4.2) 6-2, 6-2, Gabriele Guerrini (4.1, n.13)-Diego Varignana (4.2) 6-3, 6-1, Frederic Raffini (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1, n.14) 7-6, 6-3, Pietro Martines (4.1)-Andrea Marcucci (4.1) 2-6, 6-2, 10-7, Francesco Miserocchi (4.2)-Alex Grechi (Nc) 6-0, 6-2, Christian Lupone (4.3)-Alessandro Nanni (4.2) 6-3, 5-7, 12-10, Antonio Lupone (4.3)-Carlo Bega (4.2) 6-2, 1-6, 10-8, Enrico Bosi (4.3)-Matteo De Angeli (4.2) 3-6, 7-6, 10-8, Matteo Borghetti (4.4)-Juan Pablo Marturano (4.2) 6-7, 4-4 e ritiro, Francesco Fabbri (4.3)-Davide Bernabini (4.2) 6-4, 6-1, Ciro Donnarumma (4.1, n.10)-Matteo Bianchi (Nc) 6-2, 6-0, Giulio Casadei (4.1, n.11)-Claudio Santoni (4.3) 6-4, 6-2, Giovanni Zardi (4.1)-Kevin Roda (4.3) 6-3, 6-2, Nicola Tassinari (4.1)-Andrea Samorì (4.1) 6-0, 6-1, Davide Faoro (4.1)-Lorenzo Vicari (4.1) 6-4, 6-1.

Turno di qualificazione: Loris Pasini (4.1, n.6)-Gianni Masotti (4.2) 6-1, 1-0 e ritiro.

Nel femminile che vede al via 26 giocatrici le big sono le 3.1 Asia Mancini, Sofia Baldani e Diletta Sabbioni. Si parte con la sezione di 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Ludovica Fiorini, Alessia Tacconi, Melania Vancini e Valentina Benati. Nel tabellone finale n.1 Diletta Sabbioni, n.2 Sofia Baldani, n.3 Asia Mancini.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.

CESENATICO. Scatta domani un’edizione record del torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Sono 134 nel complesso i giocatori al via, ma gli iscritti erano ben di più, a testimonianza di una grande vitalità sui campi del Club cesenaticense. Nel maschile (101 al via) si parte con la sezione di 4° nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Paolo Briolini, Davide Faoro, Nicola Tassinari, Davide Ceccarelli, Giuseppe Leoncini, Luca Continelli, Giulio Casadei, Filippo Pracucci, Alessandro Gostoli, Nicolò Brugioni, Riccardo Vecchi e Simone Balzani. I big sono senza dubbio i 3.1 Enea Carlotti, Felix Legnani, Riccardo Bartoletti, Andrea Monti, Luca Lorenzi, Alessandro Capodimonte, Riccardo Briganti, Tommaso Servadei, Alessandro Naso, Iangabriel Ferrara e Francesco Muratori. Anche nel femminile (33 al via) si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Melania Vancini e Karina Mirella Moran Correa. Nel tabellone finale da seguire le 3.1 Federica Matteucci, Giulia Bancale, Angelica Bonetti, Sofia Baldani, Diletta Sabbioni e Patricia Moldovan Brezoi. Il torneo è diretto dal giudice di gara Marco Fucci e terrà banco fino al 26 aprile.