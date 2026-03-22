Tennis Terza, i risultati al Paradiso Cesenatico e al Circolo Sarsina

CESENATICO. E’ iniziata la lunga stagione organizzativa e tecnica del Circolo Paradiso di Cesenatico e l’avvio è in grande stile, con il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile. Apertura di notevole qualità e con numeri importanti, visto che il torneo parte con 131 iscritti nel maschile e 26 nel femminile, nel complesso 157 tra giocatori e giocatrici che si daranno battaglia fino al 5 aprile agli ordini del giudice di gara Marco Fucci.

Nel maschile si parte con il tabellone Nc, turno di qualificazione: Felice Pascucci-Francesco Zeppi 6-2, 6-4, Carlo Conti-Francesco Verni 6-1, 6-0, Edoardo Rossetti-Pasquale Pio Rinaldi 6-4, 0-6, 10-6, Alberto Tomassini-Giacomo Balestri 7-5, 6-4.

Si qualificano per il secondo tabellone anche Thomas Carroli ed Alessandro Vasini.

Poi il tabellone di 4° che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine i 4.1 Federico Valentini, Paolo Briolini, Pietro Corbelli, Federico Melli, Giacomo Francini, Davide Faoro, Fulvio Cesari, Luca Zanca, Lorenzo Accreman, Filippo Foschi ed Andea Samorì.

1° turno: Thomas Carroli (Nc)-Mattia Casadio (4.6) 7-6 (5), 6-0, Luigi Vicari (4.4)-Redeo Biondi (4.4) 6-1, 6-2. 2° turno: Mathias Roman (4.3)-Claudio Degli Angeli (4.3) 6-2, 6-1, Enrico Ranzi (4.3)-Federico Crisafulli (4.3) 6-1, 6-0, Marco Montaguti (4.2)-Dario Ventura (4.2) 6-2, 6-3.

Nel tabellone finale i big sono sicuramente i 3.1 Elia Lazzeri, Alessandro Naso, Francesco Muratori ed Enea Castelvetro, seguiti da ben 19 3.2. Nello specifico le teste di serie sono andate nell’ordine a Muratori, Naso, Lazzeri, Castelvetro ed ai 3.2 Francesco Pazzaglini, Leonardo Carioni, Tommaso Zanzini e Davide Bolzoni.

Nel torneo femminile si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Melania Vancini e Ludovica Fiorini, nel tabellone finale n.1 Angelica Bonetti (3.1), n.2 Carlotta Mercolini (3.1), n.3 Federica Matteucci (3.1). 1° turno: Federica Galeone (4.5)-Valentina Di Nella (4.5) 6-2, 6-0.

SARSINA. Avanza il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) maschile organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina, una classica del tennis valligiano che terrà banco fino al 27 marzo. Si qualificano per il tabellone finale Daniel Pellegrini (Asbi Imola), Andrea Palai (River 22 Sporting Club) e Cristiano Savoia (Polisportiva Tennis Vallesavio).

Secondo tabellone, 3° turno: Federico Ricci (4.2)-Massimo Montanari (4.3) 6-3, 6-3. Turno di qualificazione: Daniel Pellegrini (4.1, n.1)-Marco Magrini (4.2) 4-6, 7-5, 10-8, Andrea Palai (4.1, n.6)-Matteo Nigi (4.2) 6-2, 3-6, 10-7, Cristiano Savoia (4.2)-Michele Rossi (4.1, n.7) 7-6 (5), 6-7 (4), 11-9.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.