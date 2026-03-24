Tennis Terza, i risultati al Paradiso Cesenatico e al Circolo Contrada Sarsina

CESENATICO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Apertura di notevole qualità e con numeri importanti, visto che il torneo parte con 131 iscritti nel maschile e 26 nel femminile, nel complesso 157 tra giocatori e giocatrici che si daranno battaglia fino al 5 aprile agli ordini del giudice di gara Marco Fucci.

In pieno svolgimento il tabellone di 4°, conquistano il 4° turno Matteo Monti e Filippo Foschi, tra i primi a qualificarsi per il tabellone finale Federico Melli e Luca Zanca.

1° turno: Luigi Vicari (4.4)-Redeo Biondi (4.4) 6-1, 6-2.

2° turno: Mathias Roman (4.3)-Claudio Degli Angeli (4.3) 6-2, 6-1, Marco Montaguti (4.2)-Dario Ventura (4.2) 6-2, 6-3, Giulio Paolantonio (4.5)-Alessandro Vasini (Nc) 6-3, 6-2, Felice Pascucci (Nc)-Luca Amato (4.4) 5-7, 6-3, 10-6, Carlo Conti (Nc)-Samuele Di Fiore (4.4) 6-0, 6-0, Tommaso Lenzi (4.6)-Alberto Foschi (4.4) 6-1, 6-2, Francesco Zaccherini (4.5)-Giorgio Nardini (4.4) 6-1, 6-0.

3° turno: Mathias Roman (4.3)-Alessandro Eugenio Vicini (4.2) 6-0, 6-0, Matteo Monti (4.3)-Salvatore Munciguerra (4.2) 6-0, 6-0, Filippo Foschi (4.1, n.10)-Enrico Ranzi (4.3) 7-5, 6-4, Davide Donadi (4.1)-Frederic Raffini (4.2) 2-6, 6-0, 10-6, Andrea Samorì (4.1, n.11)-Davide Bernabini (4.2) 6-1, 6-4.

Turno di qualificazione: Federico Melli (4.1, n.4)-Thomas Carroli (Nc) 6-3, 6-2, Luca Zanca (4.1, n.8)-Marco Cantagallo (4.4) 6-0, 6-3.

Nel tabellone finale i big sono sicuramente i 3.1 Elia Lazzeri, Alessandro Naso, Francesco Muratori ed Enea Castelvetro, seguiti da ben 19 3.2. Nello specifico le teste di serie sono andate nell’ordine a Muratori, Naso, Lazzeri, Castelvetro ed ai 3.2 Francesco Pazzaglini, Leonardo Carioni, Tommaso Zanzini e Davide Bolzoni.

Nel torneo femminile si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Melania Vancini e Ludovica Fiorini, nel tabellone finale n.1 Angelica Bonetti (3.1), n.2 Carlotta Mercolini (3.1), n.3 Federica Matteucci (3.1). 1° turno: Federica Galeone (4.5)-Valentina Di Nella (4.5) 6-2, 6-0, Eloisa Colombelli (4.5)-Lorena Maritza Penate (Nc) 6-0, 6-1.

Intanto oggi al Centro Paradiso di Cesenatico seconda giornata di allenamenti per Lorenzo Angelini, che due settimane fa ha vinto il torneo Itf di Heraklion in singolare e doppio, ed il riminese Manuel Mazza, altro giocatore in bella evidenza in questa prima parte della stagione. Allenamento svolto sotto gli occhi compiaciuti del presidente del Centro Paradiso, Marco Fucci.

SARSINA. Luca Franceschini (Tc Ippodromo) centra i quarti di finale nel torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) maschile organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina, una classica del tennis valligiano che terrà banco fino al 27 marzo. All’esordio nel main-draw bene Matteo Sirca (Asbi Imola).

Secondo tabellone, turno di qualificazione: Cristiano Savoia (4.2)-Michele Rossi (4.1, n.7) 7-6 (5), 6-7 (4), 11-9.

Tabellone finale, 1° turno: Mattia Battistini (3.4)-Andrea Palai (4.1) 6-2, 6-2, Matteo Sirca (4.1)-Alessandro Ciacci (3.4) 6-4, 6-1.

Ottavi: Vito Giuseppe Gentile (4.1)-Francesco Mazzotti (3.3, n.4) 6-1, 7-6 (3), Claudio Valerio Calabrese (3.3, n.2)-Pietro Reggiani (3.5) 6-0, 6-4, Luca Franceschini (3.5)-Alessandro Di Vittorio (3.3, n.1) 6-3, 7-6 (6).

Nei quarti per il forfait dei loro avversari anche Tommaso Lombardi (3.3) e Stavros Papageorgiou (3.3).

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.