Tennis Terza, i risultati al Casalboni e al Tc Faenza

SANTARCANGELO. Avanza sui campi del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Si qualificano per il tabellone finale Nicolò Zanotti, Thomas Guidi Zoffoli, Tommaso Turchi ed Alessandro Giannini.

Maschile, Sezione di 4°, turno di qualificazione: Carlo Conti (4.1, n.9)-Diego Losignore (4.3) 6-0, 7-6 (4), Lorenzo Accreman (4.1, n.13)-Samuele Cardinali (4.1, n.4) 7-5, 6-2, Leonardo Manduchi (4.3)-Davide Pierini (4.2) 6-3, 6-3, Alessandro Giannini (4.1, n.1)-Marco Chiodini (4.2, n.16) 6-3, 6-3, Davide Carlini (4.2)-Matteo De Angeli (4.1, n.5) 6-1, 6-0, Tommaso Turchi (4.1, n.14)-Loris Pasini (4.1, n.3) 6-2, 3-3 e ritiro, Thomas Guidi Zoffoli (4.1, n.10)-Fabrizio Giannandrea (4.2) 6-2, 3-6, 10-5, Nicolò Zanotti (4.3)-Augusto Massari (4.1, n.15) 6-2, 6-4.

Femminile, 3° turno: Giulia Dell’Aquila (4.3)-Emma Moroni (4.2) 6-1, 6-1, Elena Cerisola (4.3)-Daniela Bresciani (4.6) 6-0, 6-0, Mariangela Leporale (4.2)-Bianca Fabbri (4.3) 6-0, 6-3, Beatrice Sanna (4.3)-Priscilla Rossi (4.2) 6-2, 6-4.

Il torneo terrà banco fino al 6 settembre.

Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Marcello Lotti.

FAENZA. Partito il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Faenza. Si tratta del trofeo “Città di Faenza” che terrà banco fino a 12 settembre. Sono 81 gli iscritti nel maschile, 34 nel femminile, la giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi. Nel maschile si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Mathias Roman, Stefano Ceroni Rinaldi, Cecil Daval, Andrea Minichiello, Antonio Lupone, Daniele Miani, Fabio Di Tante ed ai 4.2 Riccardo Porisini, Marco Neri e Riccardo Dalpane. I big sono il 3.1 Nicolò Grandi ed i 3.2 Daniel Dario Capponi, Ian Catallo, Francesco Cervellera, Ugo Cicognani ed Achille Mari.

Tabellone di 4° categoria, 1° turno: Damiano Tramonti (Nc)-Nicolò Ronchi (Nc) 6-4, 4-6, 10-8, Luca Conti (Nc)-Marco Poggi (Nc) 6-0, 6-0, Luca Vanni (Nc)-Alessandro Ferracuti (Nc) 6-2, 6-1, Thomas Chiluzzi (Nc)-Matteo Rava (Nc) 6-0, 7-5, Edoardo Spighi (Nc)-Brian Lega (Nc) 6-4, 6-2, Gianfrancesco Conti (Nc)-Filippo Fabbri (Nc) 6-3, 6-1. 2° turno: Nicola Xella (4.5)-Andrea Ghetti (4.6) 6-4, 6-0, Enrico Bianchi (4.4)-Marco Carroli (4.4) 6-1, 2-6, 13-11.

Anche nel femminile si parte con il primo tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alla 4.1 Arianna Maltese ed alle 4.2 Irene Claudia Visconti e Stefania Ciucci. Le giocatrici con classifica migliore sono le 3.1 Gioia Bassi, Aurora Baldassarri e Silvia Tartari. 1° turno: Roberta Barchi (4.4)-Federica Galeone (4.4) 6-0, 6-1.