Tennis Terza: Gentile trionfa al Circolo Contrada Sarsina, nel vivo il torneo del Centro Paradiso Cesenatico

SARSINA. Vito Giuseppe Gentile batte Claudio Valerio Calabrese e si aggiudica il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) maschile organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina, una classica del tennis valligiano.

Gentile, 4.1 portacolori del Circolo organizzatore, in semifinale aveva beneficiato del forfait di Luca Franceschini (3.5), che nei quarti aveva estromesso per 6-1, 6-3 il 3.3 Tommaso Lombardi (n.8). Nel match-clou il tecnico valligiano ha battuto Claudio Valerio Calabrese (n.2 del seeding), 3.3 portacolori del Country Club Castel Maggiore, per 6-7, 7-6, 10-4 al termine di un incontro molto equilibrato. La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Federico Fontana.

Il giudice di gara è stata Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.

CESENATICO. Macina risultati il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Torneo di apertura di notevole qualità e con numeri importanti, visto che il torneo parte con 131 iscritti nel maschile e 26 nel femminile, nel complesso 157 tra giocatori e giocatrici che si daranno battaglia fino al 5 aprile agli ordini del giudice di gara Marco Fucci.

Nei primi match del tabellone finale si mettono in evidenza Matteo Monti, Davide Capodagli, Federico Suzzi, Francesco Mazza e Mario Borghi.

Turno di qualificazione: Federico Valentini (4.1, n.1)-Nikolai Dalla Bona (4.2) 6-3, 7-5, Carlo Conti (Nc)-Paolo Briolini (4.1, n.2) 6-2, 6-1, Matteo Silvagni (4.2)-Giacomo Francini (4.1, n.5) 6-2, 6-0, Pietro Corbelli (4.1, n.3)-Tommaso Lenzi (4.6) 6-0, 6-0, Davide Faoro (4.1, n.6)-Fabio Vinetti (4.2) 6-0, 6-1.

Tabellone finale, 1° turno: Matteo Monti (4.3)-Andrea Lombardini (3.5) 6-2, 6-3, Filippo Foschi (4.1)-Iacopo Mariani (3.5) 4-6, 6-1, 10-5, Filippo Foschi (3.5)-Lorenzo Accreman (4.1) 6-3, 6-2, Davide Capodagli (3.5)-Luca Zanca (4.1) 3-6, 7-6 (4), 10-6.

2° turno: Federico Suzzi (3.5)-Alessandro Rivola (3.5) 6-3, 7-5, Francesco Mazza (3.5)-Federico Melli (4.1) 6-1, 6-3, Gabriele Pistorale (3.5)-Filippo Mazzetti (3.4) 5-7, 7-6 (4), 10-4, Marco Montaguti (4.2)-Mattia Graffiedi (3.5) 6-1, 4-6, 10-7, Mario Borghi (3.4)-Francesco Paolini (3.4) 6-3, 6-3.

Nel torneo femminile si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Melania Vancini e Ludovica Fiorini, nel tabellone finale n.1 Angelica Bonetti (3.1), n.2 Carlotta Mercolini (3.1), n.3 Federica Matteucci (3.1). 2° turno: Anna Lisa Armenise (4.3)-Eloisa Colombelli (4.5) 6-1, 6-1.