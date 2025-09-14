Tennis Terza: Falconi e Bolelli trionfano a Faenza, nel vivo i tornei al Maretennis, al Circolo Contrada, al Cacciari, al Misano Sporting Club e a Meldola

FAENZA. Al rush finale il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Tc Faenza. Nel maschile successo di Gianfilippo Falconi (n.4), portacolori del Ct Zavaglia, che in finale ha sconfitto 6-4, 6-2 Nicolò Vincenzi (Tc Faenza).

Maschile, quarti: Gianfilippo Falconi (3.2, n.4)-Ian Catallo (3.3, n.5) 6-2, 6-4, Ugo Cicognani (3.2, n.1)-Alessandro Monti (3.3) 6-2, 6-0, Nicolò Vincenzi (3.4)-Filippo Flamigni (3.2, n.2) 2-6, 6-2, 10-2, Marco Menichetti (3.2, n.3)-Michael Palli (4.1) 6-4, 2-6, 12-10. Semifinali: Falconi-Cicognani 7-6, 6-4, Vincenzi-Menichetti 6-3 e ritiro.

Nel femminile successo in finale di Anastasia Bolelli (Ct Castenaso) su Anastasia Lugaresi (Ct Cesena) per 1-6, 6-3, 10-5.

Quarti: Anastasia Lugaresi (3.2, n.1)-Beatrice Ficociello (3.5) 6-1, 6-0, Miriam Samorì (3.3)-Margherita Tesselli (3.3) 6-2, 6-3, Caterina Cova (3.3)-Irene Carpani (3.4) 6-4, 6-4, Anastasia Bolelli (3.4)-Lucrezia Vanni (3.3, n.2) 6-3, 4-6, 10-7. Semifinali: Lugaresi-Samorì 6-0, 6-0, Bolelli-Cova 6-3, 6-3.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi e terrà banco fino al 13 settembre.

BELLARIA. Avanza il torneo “Le Ali della Vittoria” organizzato dal Maretennis di Bellaria. Il torneo limitato ai 3.4, che si concluderà il 21 settembre con la finale, è diretto dal giudice di gara Michele Pretolani, il direttore di gara è Alessandro Manco.

Approdano agli ottavi Mauro Della Vittoria, Mauro Antonelli e Rossano Paganelli.

Turno di qualificazione: Alessandro Giannini (4.3) Giovanni Casadei (4.1, n.4) 4-6, 6-3, 10-6, Andrea Saponi (4.1, n.1)-Manuele Parini (4.6) 6-1, 6-3, Andrea Lombardini (4.1, n.6)-Salvatore Munciguerra (4.2) 6-4, 2-6, 10-6, Davide Sgarzi (4.1, n.3)-Marco Barbieri (4.2) 7-5, 3-6, 11-9.

Tabellone finale, 1° turno: Mauro Della Vittoria (3.5)-Roberto Casadei (4.3) 6-2, 6-4, Mauro Antonelli (4.4)-Matteo Casadei (3.5) 6-0, 7-5, Rossano Paganelli (4.1)-Lorenzo Accreman (3.5) 7-5, 6-1.

Ottavi anche per Gianluca Corradini (4.1).

SARSINA. Partito il torneo nazionale di 3° categoria, limitato al 3° gruppo, organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina, il trofeo “Consorzio Caiec” che terrà banco fino al 26 settembre. Sono 34 i giocatori al via nel Torneo di Settembre del Club valligiano diretto in cabina di regia dalla giudice di gara Loredana Amadori e dal direttore di gara Massimiliano Comandini. Si parte con la sezione Nc, a seguire quella di 4° con teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.1 Federico Ricci, Enrico Rossi, Federico Melli, Christian Giacalone e Michele Rossi. Nel tabellone finale guida il seeding il 3.3 Nicolò Gerbino, seguito dall’altro 3.3 Andrea Borghetti e dai 3.4 Andrea Rinaldi e Fabrizio Mariani. Si qualificano per il tabellone di 4° Nicola Bartolini, Manuel Bravaccini, Andrea Ambrogetti e Maurizio Mascheri.

Turno di qualificazione Nc: Nicola Bartolini-Leonardo Mascheri 6-1, 6-1, Manuel Bravaccini-Luca Gregori 6-0, 6-4, Andrea Ambrogetti-Alessio Bagaglia 6-1, 6-1, Maurizio Mascheri-Massimo Pistocchi 6-3, 7-6 (3).

IMOLA. Si giocano i match del tabellone di 3° categoria sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola nel torneo nazionale Open femminile che viene organizzato nel ricordo di un grande amico del tennis imolese e romagnolo come Giampiero De Giovanni, che ci ha lasciato troppo presto. E’ la quarta edizione del trofeo “F.C. Costruzioni”, il 7° Memorial “Giampiero De Giovanni” con un montepremi di 1500 euro, che terrà banco fino al 21 settembre.

Avanzano ben tre giocatrici di casa, Francesca Rubinato, Melanie Carosella ed Elena Piccolomini.

Tabellone di 3°, 1° turno: Francesca Rubinato (3.5)-Marina Cerri (4.1) 6-3, 6-0, Melanie Carosella (4.1) Beatrice Ficociello (3.5) 7-6 (4), 4-6, 11-9, Elena Piccolomini (3.5)-Tatiana Scoccianti (4.3) 6-3, 6-0.

Il giudice di gara è Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.

MISANO. E’ in pieno svolgimento sui campi del Misano Sporting Club il torneo nazionale di 3° categoria maschile.

In bella evidenza nel tabellone finale Filippo Quadrelli, Cesare Andrea Castellani, il sammarinese Gian Nicola Lonfernini e Stefano Vellucci.

Tabellone finale, 2° turno: Filippo Quadrelli (3.5)-Alessandro Dini (4.1) 1-6, 6-4, 10-8, Cesare Andrea Castellani (3.4)-Cristian Achilli (4.1) 6-1, 6-3, Gian Nicola Lonfernini (3.5)-Alessandro Mariani (3.4) 6-1, 2-6, 11-9, Pietro Cespuglio (3.4)-Guido Giugliano (3.5) 2-6, 6-4, 10-7, Tommaso Cerioni (3.5)-Fabrizio Rossi (4.2) 6-0, 6-1, Francesco Mazza (3.5)-Marco Tonti (3.5) 6-3, 7-6, Claudio Chiani (3.4)-Gianfilippo De Palma (3.5) 3-6, 6-3, 10-7, Stefano Vellucci (3.4)-Davide Faoro (3.5) 6-4, 6-1.

MELDOLA. Giovanni Pambianco è il primo semifinalista nel torneo nazionale di 3° (limitato ai 3.3) organizzato dal Circolo Tennis Meldola. Si tratta della quarta edizione del torneo “Città di Meldola”, primo trofeo “Madonna del Popolo” che terrà banco fino al 16 settembre. Nei quarti Pambianco si è aggiudicato il derby del Ct Cervia contro Isaac Casalboni, quarti per Andrea Covezzi e Claudio Valerio Calabrese.

Ottavi: Alessandro Gaudenzi (3.5)-Mario Borghi (3.4) 6-2, 6-0, Luca Baraghini (3.5)-Mattia Battistini (3.3, n.3) 6-4, 4-6, 10-1, Marco Vittori (3.3, n.2)-Luca Prati (3.5) 7-6 (1), 6-0, Andrea Covezzi (3.3, n.6)-Davide Donadi (4.1) 7-6 (4), 4-6, 10-4, Claudio Valerio Calabrese (3.4)-Marco Mentili (3.5) 6-2, 3-6, 12-10. Quarti: Giovanni Pambianco (3.3, n.4)-Isaac Casalboni (3.3, n.5) 4-6, 6-4, 10-5.

Il giudice di gara è Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.