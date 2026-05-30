Tennis Terza: Corbelli, Rocchi, Ravera e Cecilia Rondinelli in evidenza al Centro Paradiso, Pellegrini, Bologna, Pezzolesi e Mucelli avanzano al Misano Sporting Club

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Cecilia Rondinelli con il padre, il maestro Alessandro Rondinelli
Cecilia Rondinelli con il padre, il maestro Alessandro Rondinelli

CESENATICO. Avanza sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile.

Nel maschile approdano al 3° turno Pietro Corbelli, Simone Rocchi e Nicola Ravera.

Tabellone finale, 1° turno: Umberto Saetti (4.1)-Andrea Lombardini (3.5) 6-1, 6-2, Giacomo Romagnoli (3.5)-Luca Continelli (4.1) 6-4, 7-6 (5), Paolo Gori (3.5)-Michele Riciputi (4.3) 7-6 (4), 6-2, Emanuele Matteucci (3.5)-Michele Lamponi (4.4) 6-0, 6-1.

2° turno: Mattia Graffiedi (3.5)-Renzo Faedi (3.4) 6-2, 7-6 (6), Pietro Corbelli (4.1)-Matteo Rossi (3.4) 6-0, 6-1, Simone Rocchi (3.4)-Loris Pasini (4.1) 6-2, 6-1, Nicola Ravera (3.4)-Alessandro Nanni (4.1) 4-3 e ritiro.

Nel femminile si qualificano Vanessa Tessore e Lucia Barberi, che supera anche il turno d’esordio nel tabellone finale come Cecilia Rondinelli.

Primo tabellone, turno di qualificazione: Vanessa Tessore (4.3)-Alessia Armenise (4.2, n.2) 6-3, 6-7 (2), 12-10. Si qualifica anche Lucia Barbieri (4.1, n.1).

Primo turno tabellone finale: Lucia Barbieri (4.1)-Valentina Montebugnoli (3.5) 4-6, 6-3, 10-4. 2° turno: Cecilia Rondinelli (3.3)-Paola Israelachvili (3.3) 6-1, 6-1.

MISANO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Misano Sporting Club.

Dal primo tabellone si qualificano Daniel Pellegrini, Maurizio Bologna, Roberto Pezzolesi ed Alessandro Mucelli.

Primo tabellone, 4° turno: Martin Gamero Mariano (4.1, n.7)-Fulvio Fracassi (4.3) 7-5, 5-7, 10-3, Paolo Briolini (4.1)-Denis Marini (4.1) 6-1, 7-5, Claudio Sanchioni (4.1, n.9)-Loris Volpinari (4.2) 6-1, 6-1.

Turno di qualificazione: Daniel Pellegrini (4.1, n.1)-Carlo Conti (Nc) 7-5, 6-2, Maurizio Bologna (4.1, n.2)-Alipio Fulvi (4.2) 6-1, 6-0, Roberto Pezzolesi (4.1, n.4)-Christian Nicolini (4.2) 6-4, 6-0, Leonardo Matacena (4.1, n.5)-Jacopo Bozzi (4.2) 6-0, 6-3, Federico Magnani (4.1, n.6)-Marco Merli (4.4) 6-1, 6-2, Alessandro Mucelli (4.1)-Marino Masi (4.1, n.8) 6-3, 6-2.

Il torneo misanese terrà banco fino al 7 giugno, il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.

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