Tennis Terza: Corbelli, Rocchi, Ravera e Cecilia Rondinelli in evidenza al Centro Paradiso, Pellegrini, Bologna, Pezzolesi e Mucelli avanzano al Misano Sporting Club

CESENATICO. Avanza sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile.
Nel maschile approdano al 3° turno Pietro Corbelli, Simone Rocchi e Nicola Ravera.
Tabellone finale, 1° turno: Umberto Saetti (4.1)-Andrea Lombardini (3.5) 6-1, 6-2, Giacomo Romagnoli (3.5)-Luca Continelli (4.1) 6-4, 7-6 (5), Paolo Gori (3.5)-Michele Riciputi (4.3) 7-6 (4), 6-2, Emanuele Matteucci (3.5)-Michele Lamponi (4.4) 6-0, 6-1.
2° turno: Mattia Graffiedi (3.5)-Renzo Faedi (3.4) 6-2, 7-6 (6), Pietro Corbelli (4.1)-Matteo Rossi (3.4) 6-0, 6-1, Simone Rocchi (3.4)-Loris Pasini (4.1) 6-2, 6-1, Nicola Ravera (3.4)-Alessandro Nanni (4.1) 4-3 e ritiro.
Nel femminile si qualificano Vanessa Tessore e Lucia Barberi, che supera anche il turno d’esordio nel tabellone finale come Cecilia Rondinelli.
Primo tabellone, turno di qualificazione: Vanessa Tessore (4.3)-Alessia Armenise (4.2, n.2) 6-3, 6-7 (2), 12-10. Si qualifica anche Lucia Barbieri (4.1, n.1).
Primo turno tabellone finale: Lucia Barbieri (4.1)-Valentina Montebugnoli (3.5) 4-6, 6-3, 10-4. 2° turno: Cecilia Rondinelli (3.3)-Paola Israelachvili (3.3) 6-1, 6-1.
MISANO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Misano Sporting Club.
Dal primo tabellone si qualificano Daniel Pellegrini, Maurizio Bologna, Roberto Pezzolesi ed Alessandro Mucelli.
Primo tabellone, 4° turno: Martin Gamero Mariano (4.1, n.7)-Fulvio Fracassi (4.3) 7-5, 5-7, 10-3, Paolo Briolini (4.1)-Denis Marini (4.1) 6-1, 7-5, Claudio Sanchioni (4.1, n.9)-Loris Volpinari (4.2) 6-1, 6-1.
Turno di qualificazione: Daniel Pellegrini (4.1, n.1)-Carlo Conti (Nc) 7-5, 6-2, Maurizio Bologna (4.1, n.2)-Alipio Fulvi (4.2) 6-1, 6-0, Roberto Pezzolesi (4.1, n.4)-Christian Nicolini (4.2) 6-4, 6-0, Leonardo Matacena (4.1, n.5)-Jacopo Bozzi (4.2) 6-0, 6-3, Federico Magnani (4.1, n.6)-Marco Merli (4.4) 6-1, 6-2, Alessandro Mucelli (4.1)-Marino Masi (4.1, n.8) 6-3, 6-2.
Il torneo misanese terrà banco fino al 7 giugno, il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.