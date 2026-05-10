Tennis Terza: Coppi e Carlotti in semifinale al “Memorial Boschetti”, i risultati del “Memorial Golfarelli”, del “Trofeo Cibe” e del Quarta al Ct Venustas

VISERBA. Vincenzo Coppi (Country Club) ed Enea Carlotti (Ct Cicconetti) sono stati i primi giocatori a raggiungere le semifinali nel torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. In bella evidenza sui campi di casa Jacopo Montoneri che supera un giocatore di esperienza come Alessandro Manduchi, bene anche Davide Sgarzi (Ct Cesena) che si qualifica per gli ottavi di finale.

4° turno: Davide Sgarzi (3.5)-Jacopo Andruccioli (3.2) 0-6, 6-3, 10-4.

Ottavi: William Di Marco (3.1, n.4)-Alessandro Laganà (3.3) 7-6, 6-3, Pietro Rinaldini (3.1, n.3)-Filippo Marcaccini (3.3) 6-0, 6-2, Jacopo Montoneri (3.1, n.6)-Alessandro Manduchi (3.2) 7-6, 6-4.

Quarti: Vincenzo Coppi (3.1, n.8)-Pietro Matteini (3.2) 6-3, 2-6, 10-4, Enea Carlotti (3.1, n.2)-Lorenzo Marchioni (3.1, n.7) 6-1, 6-4.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Luca Bartoli) e terrà banco fino alle finali previste il 13 maggio.

FORLIMPOPOLI. Avanza sui campi del Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Si tratta della seconda edizione del Memorial “Tony Golfarelli” che terrà banco fino al 17 maggio. Al 3° turno del tabellone finale Tiziano Gianni Del Gobbo (Polisportiva Sammartinese), Giulio Negrini (Tc Castelbolognese) e Filippo Pracucci (Ct Cesena).

Tabellone di 4° categoria, turno di qualificazione: Giulio Casadei (4.1, n.4)-Thomas Guerra (4.2) 6-2, 6-0, Leo Piraccini (4.2)-Filippo Fabbri (4.1, n.6) 5-3 e ritiro, Filippo Foschi (4.1, n.7)-Frederic Raffini (4.2) 6-4, 6-4.

Tabellone finale, 1° turno: Enrico Pompignoli (4.1)-Giacomo Romagnoli (3.5) 6-0, 6-2, Simone Di Cino (3.5)-Giuliano La Barba (4.2) 6-4, 5-7, 10-5.

2° turno: Tiziano Gianni Del Gobbo (3.5)-Antonio Melloni (4.3) 6-3, 6-1, Giulio Negrini (4.2)-Samuele Visotti (3.5) 2-6, 6-0, 10-8, Filippo Pracucci (4.1)-Daniele Lusini (3.5) 6-4, 6-1.

Il giudice di gara è Thomas Golfarelli, direttore di gara Cesare Proli.

RICCIONE. Avanza sui campi del Tennis Club Riccione il 2° trofeo “Cibe”, il torneo nazionale di 3° categoria maschile che terrà banco fino al 20 maggio. Sono ben 120 gli iscritti al torneo riccionese diretto dal giudice di gara Simone Lusini, un torneo che ha un montepremi di 160 euro. I primi a qualificarsi per il tabellone finale sono Davide Pierini (Valmarecchia Sporting Club), Luca Zanca (Galimberti Tennis Team), Christian Nicolini (Misano Sporting Club) e Maurizio Bologna (Ct Cerri).

Primo tabellone, 3° turno: Saul Salucci (4.2)-Matteo De Angeli (4.2) 7-6 (5), 6-2, Nicola Terenzi (4.2)-Matteo Battistini (4.3) 6-2, 5-7, 10-2, Roberto Pezzolesi (4.1, n.16)-Roberto Montori (4.3) 6-2, 6-1, Vittorio Patrignani (4.2)-Giorgio Nardini (4.4) 6-2, 6-1, Gabriele Stirati (4.1, n.13)-Giulio Savino (4.3) 2-6, 6-1, 10-8, Daniel Pellegrini (4.1)-Francesco Lori Costantini (4.3) 6-2, 6-1, Loris Semprini (4.4)-Giovanni Maria Cenni (4.2) 6-1, 6-1, Claudio Sanchioni (4.1, n.12)-Luca Violini (4.3) 6-1, 6-2, Giacomo Francini (4.1)-Riccardo Omiccioli (4.3) 6-3, 6-3, Marco Fuschillo (4.4)-Nadir Sartori (4.2) 4-6, 6-2, 10-5, Jacopo Paladini (4.1)-Giovanni Casadei (4.1) 6-3, 5-7, 10-4, Andrea Tamburini (4.3)-Alessandro Valentini (4.2) 7-6 (6), 6-2, Andrea Mandolesi (4.3)-Martin Gamero Mariano (4.1, n.15) 6-3, 6-7 (4), 11-9, Davide Rocchetta (4.4)-Davide Pianini (4.2) 6-4, 1-6, 16-14.

Turno di qualificazione: Luca Zanca (4.1, n.8)-Nicola Campana (4.3) 6-0, 6-0, Christian Nicolini (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1, n.9) 5-0 e ritiro, Maurizio Bologna (4.1, n.11)-Giuseppe Neri (4.2) 6-2, 6-2. Si qualifica anche Davide Pierini (4.2).

IGEA MARINA. Avanza verso le fasi tecnicamente salienti il classico torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Venustas, che terrà banco fino al 17 maggio.

Approdano al 4° turno nel tabellone finale, tra gli altri, Andrea Bernardi (Ct Cervia), Carlos Bevilacqua (Ct Casalboni), Tommaso Turchi (Ct Cicconetti) ed Adriano Amadio (Ct Rimini).

Tabellone finale, 2° turno: Lorenzo Podeschi (4.5)-Michele Massari (4.3) 6-4, 6-0, Enea Venturini (4.5)-Attilio Doria (4.3) 6-2, 3-6, 10-8, Fulvio Fracassi (4.3)-Francesco Verni (Nc) 6-2, 6-2, Andrea Donini (4.3)-Lorenzo Praconi (4.3) 6-4, 2-6, 10-6, Fabrizio Giannandrea (4.3)-Luca Violini (4.3) 6-1, 6-2, Lorenzo Scarpellini (4.3)-Federico Crisafulli (4.3) 7-6 (4), 6-1.

3° turno: Roberto Casadei (4.2)-Gian Franco Frisoni (4.3) 6-0, 1-6, 10-4, Giulio Macori (4.2)-Fabio Montebelli (4.3) 7-5, 7-5, Matteo De Angeli (4.2)-Simone Sanchioni (4.5) 6-3, 6-2, Carlo Conti (Nc)-Fabio Vinetti (4.2) 6-2, 6-0, Cristian Campidelli (4.2)-Enrico Lugaresi (Nc) 6-4, 3-1 e ritiro, Nicola Marchi (4.3)-Alessandro Bernardi (4.2) 6-0, 6-2, Andrea Bernardi (4.1, n.16)-Diego Losignore (4.3) 7-5, 6-2, Carlos Bevilacqua (4.2)-Matteo Battistini (4.3) 6-3, 6-0, Tommaso Turchi (4.2)-Edoardo Maria Ciuffoli (4.4) 6-0, 6-2, Mario Nannucci (4.2)-Elia Mattioli (4.4) 4-6, 6-3, 10-5, Francesco Busca (4.3)-Samuele Cardinali (4.1) 6-3, 6-7 (5), 10-7, Adriano Amadio (4.1, n.15)-Dante Bevilacqua (4.4) 6-2, 6-2.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.