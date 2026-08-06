Tennis Terza: Cesarini, Massari, Ancarani e Semprini avanzano al “Nelson’s” del Cicconetti, Margherita Tesselli e Giulia D’Altri in semifinale al Parckin

RIMINI. Avanza sui campi del Ct Cicconetti il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) giunto alla 50esima edizione, il trofeo “Nelson’s”. Conquistano il 4° turno nel tabellone di 4° Giulio Cesarini, Michele Massari, Leonardo Ancarani e Loris Semprini.
Tabellone di 4°, 1° turno: Alessandro Zaccagni (Nc)-Alessandro Corazza (4.5) 6-0, 6-0.
2° turno: Carlo Paolino Lorenzo Peluso (Nc)-Matteo Leardini (4.4) 6-4, 1-6, 10-8, Luca La Giglia (4.5)-Domenico Carbonara (4.4) 6-2, 6-1, Manuel Rossi (4.4)-Lorenzo Geri (4.5) 2-6, 7-6, 11-9, Alberto Ioli (4.4)-Enrico Fantini (Nc) 6-0, 6-0, Massimiliano Grisanti (4.5)-Giuliano Battistini (4.4) 6-3, 0-6, 10-8, Francesco Buono (4.4)-Tommaso Crescentini (Nc) 6-4, 1-6, 11-9, Martino Lapini (Nc)-Francesco Visino (4.4) 6-0, 6-1, Fabrizio Masetti (4.4)-Massimo Casali (4.5) 6-4, 6-4, Francesco Viret (4.5)-Alessandro Monti (4.4) 6-2, 6-2.
3° turno: Giulio Cesarini (4.3)-Gabriele Gaiba (Nc) 6-0, 6-4, Michele Massari (4.3)-Simone Mazzoni (4.4) 6-1, 6-1, Leonardo Ancarani (4.3)-Matteo Vaccari (4.5) 6-2, 6-0, Matteo Sirena (4.4)-Alessandro Piroia (4.3) 6-0, 6-2, Enrico Lugaresi (4.3)-Alessandro Bernardi (4.2) 6-2, 6-1, Roberto Meco (4.3)-Nahuel Zanfino (4.3) 6-3, 6-2, Loris Semprini (4.2)-Andrea Crovetti (4.3) 6-0, 6-0.
Il torneo si concluderà il 16 agosto, il giudice di gara è Simone Lusini, direttrice di gara Sara Sirena.
CESENATICO. Entra nella fase clou il torneo nazionale di 3° organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico.
Conquistano i quarti nel maschile Alessandro Monti, Luca Amati e Francesco Mazzotti, nel femminile semifinali per Margherita Tesselli e Giulia D’Altri.
Tabellone finale, 4° turno: Nicola Ravera (3.3)-Fabio Righetti (3.4) 6-2, 6-3, Fabio Bernagozzi (3.3)-Emanuele Celli (3.3) 6-2, 1-6, 10-6, Filippo Marcaccini (3.3)-Morris Sciolti (3.2, n.8) 5-7, 7-6, 11-9, Flavio Millari (3.2, n.9)-Alessandro Bocchini (3.3) 6-3, 6-1, Edoardo Vincenzi (3.3)-Mattia Battistini (3.4) 7-6, 6-3, Tommaso Lombardi (3.3)-Daniele Berti (3.3) 6-2, 6-4.
Ottavi: Alessandro Monti (3.2, n.4)-Isaac Casalboni (3.3) 6-2, 7-5, Luca Amati (3.1, n.3)-Guido Giugliano (3.3) 6-2, 7-5. Quarti anche per Francesco Mazzotti (3.3).
Nel femminile quarti: Valentina Giulianini (3.2, n.3)-Caterina Cova (3.3) 6-4, 6-4., Margherita Tesselli (3.3)-Alessia Rocchi (3.5) 6-0, 7-6, Giulia D’Altri (3.2, n.2)-Alessia Barducci (3.4) 6-2, 7-5.
Il giudice di gara è Alessandro Terranova, direttrice di gara Rossella Mercadini. Il torneo terrà banco fino al 9 agosto.