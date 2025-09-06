Tennis, Terza categoria a Valle del Rubicone e Pol. Sammartinese

E’ in corso sui campi del Circolo Valle del Rubicone il trofeo “Città di Gatteo”, il torneo di 3° maschile. Terzo turno: Luca Bertozzi (4.3)-Gianni Paglierani (4.4) 6-4, 7-5, Mauro Bertozzi (Nc)-Matteo Zanotti (Nc) 6-4, 7-6. Quarto turno: Carlo Bombardi (4.3)-Nicola Calanca (Nc) 7-5, 6-3. Quinto turno: Andrea Lombardini (4.1, n.4)-Gianmaria Sarti (4.1) 7-6, 5-7, 10-5.Avanza il torneo di 3° anche alla Polisportiva Sammartinese (Forlì). Tabellone finale, 1° turno: Giacomo Romagnoli (3.5)-Davide Ceccarelli (4.1) 6-4, 6-1, Andrea Stoppa (4.1)-Samuele Visotti (3.5) 6-1, 6-2, Fabio Pierotti (3.5)-Francesco Maestri (4.1) 6-0, 6-0, Francesco Bellarmino (3.5)-Nicola Vacca (4.1) 6-2, 6-0, Maurizio Perpignani (3.5)-Marco Schiavo (4.1) 6-1, 6-2. Ottavi anche per Giacomo Turci (3.5).