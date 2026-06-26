Tennis Terza: Casadio, Vavalà, Cuppi e Tinarelli in semifinale al Forum, avanza il Memorial “Cicconetti”, al via il trofeo “Defilus” al Marconi

FORLI’. E’ giunto alle battute finali al Forum Tennis di Forlì il torneo nazionale di 3° categoria maschile, il trofeo “R.S. Elettroimpianti”.

Conquistano le semifinali, in programma oggi dalle 18.30, Davide Casadio, Alessandro Vavalà, Francesco Cuppi ed Andrea Tinarelli.

Quarti: Davide Casadio (3.2, n.8)-Federico Sparagi (3.3) 6-0, 6-1, Andrea Tinarelli (3.1, n.2)-Andrea Niquoziani (3.2, n.7) 6-0, 6-1, Francesco Cuppi (3.2)-Giacomo Romagnoli (3.5) 6-1, 6-4, Alessandro Vavalà (3.2)-Francesco Bellarmino (3.3) 2-6, 6-2, 10-6.

RIMINI. Avanza sui campi del Ct Cicconetti di Rimini il Memorial “Arnaldo Cicconetti”, il torneo nazionale di 3° categoria maschile diretto dal giudice di gara Simone Lusini, mentre il direttore di gara è Massimiliano Zamagni. Sono 130 i giocatori al via in questo torneo che terrà banco fino al 5 luglio.

Si qualificano per il tabellone finale, tra gli altri, Thomas Saltarelli, Andrea Mandolesi, Carlo Conti e Carlos Bevilacqua.

Secondo tabellone, 4° turno: Roberto Meco (4.3)-Lorenzo Moretti (4.2) 6-1, 6-0, Nicolò Pivi (Nc)-Francesco Lori Costantini (4.3) 2-6, 6-4, 10-5, Francesco Palmieri (4.3)-Emilio Frugieri (4.3) 6-1, 6-1, Marco Tenti (Nc)-Fabrizio Giannandrea (4.3) 6-4, 6-7 (5), 10-5.

Turno di qualificazione: Simone Cicognani (4.2)-Claudio Sanchioni (4.1, n.13) 6-1, 5-7, 10-1, Thomas Saltarelli (Nc)-Alessandro Gostoli (4.1, n.1) 2-6, 6-0, 10-8, Andrea Mandolesi (4.3)-Matteo De Angeli (4.2) 6-2, 6-4, Carlo Conti (4.2)-Marco Corbelli (4.1, n.9) 6-0, 6-4, Fulvio Fracassi (4.3)-Fulvio Cesari (4.1, n.5) 3-6, 5-5 e ritiro, Loris Semprini (4.3)-Luca Zanca (4.1, n.12) 6-3, 6-1, Samuele Cardinali (4.1, n.6)-Michele Massari (4.3) 6-1, 6-2, Lorenzo Scarpellini (4.3)-Riccardo Muccioli (4.2) 2-6, 6-3, 10-8, Gabriele Quaresima (4.1, n.3)-Danilo Panciocco (Nc) 6-3, 4-6, 10-6, Lorenzo Cenci (4.1, n.7)-Manuel Mussoni (4.3) 6-4, 6-4, Carlos Bevilacqua (4.2)-Alessandro Baracchini (4.3) 6-4, 6-2.

Si qualifica anche Alessandro Valentini (4.2).

FORLI’. Ai nastri di partenza il torneo nazionale di 3° categoria, limitato al 3° gruppo, organizzato dal Circolo Tennis Marconi di Forlì. Il trofeo “Defilus”, diretto dal giudice di gara Carlo Bagattoni, scatterà sabato per tener banco fino all’8 luglio. Sono 38 i giocatori al via, tra questi quelli con miglior classifica sono i 3.3 Edoardo Vincenzi, Guido Giugliano, Giacomo Turci, Stavros Papageorgiou, Alberto Scafoletti, Marco Vittori, Andrea Melandri ed Enrico Barbini. Si parte con il tabellone Nc, poi quello di quarta fascia con le teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.1 Ciro Donnarumma e Mathias Roman, a seguire i 4.2 Alberto Zattini ed Alessandro Maccaferri.