Tennis Terza: Butti-Mami la finale del trofeo “Cibe” al Tc Riccione, tutti i risultati del memorial “Nola” al Mi.Ma Sport Club

RICCIONE. Va in scena oggi (dalle 19) sui campi del Tennis Club Riccione la finale del torneo nazionale di 3° categoria maschile, il 1° trofeo “Cibe Costruzioni”. Sarà una finale tutta targata Tc Riccione, tra Luca Butti ed Alberto Maria Mami, in realtà tutta la parte finale del torneo è stata monopolizzata dai giocatori di casa visto che in semifinale c’erano tutti giocatori riccionesi.

Ottavi: Emanuele Ascani (3.4)-Alessandro Bacchini (3.2, n.5) 7-6 (1), 6-4, Francesco Muratori (3.2, n.7)-Andrea Scazzieri (3.4) 6-0, 6-4, Luca Butti (3.1, n.1)-Marco Faoro (3.5) 6-1, 6-2, Federico Strocchi (3.1, n.4)-Nicolò Santi (3.3) 6-1, 6-2, Giammarco Vidali (3.5)-Enea Carlotti (3.1, n.3) 6-3, 6-3, Maxim Sergeevich Uslamin (4.1)-Pietro Rinaldini (3.1, n.2) 6-0, 6-4.

Quarti anche per Erivan Giannini (3.5) ed Alberto Maria Mami (3.2, n.6).

Quarti: Butti-Giannini 6-1, 6-3, Strocchi-Ascani 6-0, 6-2, Mami-Vidali 6-3, 6-1, Muratori-Uslamin 4-1 e ritiro. Semifinali: Butti-Strocchi 6-7 (4), 6-3, 10-6, Mami-Muratori 6-0, 6-3.

Il montepremi complessivo è di 160 euro, il giudice di gara è Simone Lusini.

CERVIA. Avanza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Mi.Ma Sport Club di Milano Marittima. Si tratta del terzo memorial “Guglielmo Nola” che terrà banco fino al 25 maggio, il giudice di gara è Alessandro Rondinelli.

Avanzano nel tabellone finale Andrea Melandri, Federico Pizzinelli, Giacomo Romagnoli e Mattia Turci.

Turno di qualificazione: Andrea Bernardi (4.2)-Mirko Sarra (4.1, n.6) 6-2, 1-6, 10-5, Riccardo Greci (4.2)-Frederic Raffini (4.1, n.3) 6-4, 6-0.

2° turno: Cristiano Vavalà (3.4)-Stefano Cornacchia (4.1) 6-4, 7-5, Andrea Melandri (3.5)-Giacomo Sgubbi (3.5) 3-6, 6-1, 11-9, Federico Pizzinelli (3.4)-Maikol Baldassarri (4.3) 6-1, 6-1, Giacomo Romagnoli (4.2)-Mario Borghi (3.4) 6-0, 3-6, 10-5, Mattia Turci (4.2)-Stavros Papageorgiou (3.5) 2-6, 6-3, 10-3.

3° turno: Alessandro Vavalà (3.3)-Fabrizio Foronci (3.3) 6-2, 7-6 (4).

Nel femminile 2° turno: Ludovica Monferini Morini (4.4)-Caterina Cova (3.5) 6-4, 4-6, 10-7. Quarti: Beatrice Ficociello (3.5)-Paola Israelachvili (3.4, n.2) 6-2, 7-5.

Semifinale anche per Paola Mordini (3.4).