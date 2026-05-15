Tennis Terza: Bellarmino-Monti e Minotti-Argnani le semifinali del “Golfarelli” al Laghi Forlimpopoli, nel vivo il “Cibe” del Tc Riccione

FORLIMPOPOLI. Si è allineato alle semifinali sui campi del Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Si tratta della seconda edizione del Memorial “Tony Golfarelli” che terrà banco fino al 17 maggio.
Approdano alle semifinali, in programma oggi dalle 18.30, Francesco Bellarmino ed Alessandro Monti del Ct Cesena, il beniamino di casa Filippo Minotti ed Alessio Argnani che nei quarti ha vinto un duro derby del Forum su Riccardo Delle Site. Oggi alle 18.30 Bellarmino-Monti, alle 20 Minotti-Argnani.
Quarti: Filippo Minotti (3.2, n.1)-Enrico Pompignoli (4.1) 6-4, 6-4, Alessio Argnani (3.2, n.4)-Riccardo Delle Site (3.3) 5-7, 7-6, 10-8, Francesco Bellarmino (3.3)-Luca Battistini (3.2, n.3) 7-5, 2-6, 10-4, Alessandro Monti (3.3)-Filippo Flamigni (3.2, n.2) 0-6, 7-5, 10-4.
Il giudice di gara è Thomas Golfarelli, direttore di gara Cesare Proli.
RICCIONE. Avanza sui campi del Tennis Club Riccione il 2° trofeo “Cibe”, il torneo nazionale di 3° categoria maschile che terrà banco fino al 20 maggio. Conquistano il 4° turno nel tabellone finale Ludovico Zammarchi (Tc Riccione), Carlo Alberto Gualandri (Sporting Club Sassuolo) e Federico Bacchini (Tc Riccione).
1° turno tabellone finale: Federico Guerra (3.5)-Paolo Briolini (4.1) 7-5, 6-4, Cristian Achilli (4.1)-Nicola Amorico (3.5) 6-4, 6-2, Marco Bernardini (3.5)-Andrea Mandolesi (4.3) 6-2, 2-0 e ritiro.
2° turno: Villiam Ricci (3.5)-Massimo Vannoni (4.1) 6-2, 6-3, Matteo Sirca (3.5)-Gabriele Angelucci (4.1) 6-4, 6-1, Pietro Corbelli (4.1)-Loris Semprini (4.4) 6-2, 6-2, Francesco Serafini (3.5)-Alessandro Nanni (4.1) 6-0, 2-0 e ritiro, Samuele Gianni (3.5)-Mattia Baschetti (3.5) 7-5, 6-1. Avanza al 3° turno anche Sandro Grossi per il forfait del suo avversario.
3° turno: Ludovico Zammarchi (3.4)-Daniel Pellegrini (4.1) 6-4, 6-2, Carlo Alberto Gualandri (3.4)-Luca Zanca (4.1) 2-6, 6-1, 10-5, Federico Bacchini (3.5)-Federico Passerini (3.4) 6-0, 6-0.