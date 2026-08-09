Tennis Terza: avanzano il “Nelson’s” del Cicconetti, il “Trofeo del Gavettone” del Venustas e il torneo del Centro Paradiso

RIMINI. Avanza sui campi del Ct Cicconetti il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) giunto alla 50esima edizione, il trofeo “Nelson’s”. Si qualificano per il tabellone finale, tra gli altri, Alessandro Valentini, Davide Pierini, Riccardo Muccioli ed Augusto Massari.

Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Carlos Bevilacqua (4.2)-Enrico Taddei (4.1, n.3) 6-3, 7-5, Gianmaria Sarti (4.1, n.1)-Cristian Grossi (4.2) 6-0, 1-0 e ritiro, Alessandro Valentini (4.1, n.2)-Kevin Tafaj (4.2) 6-4, 3-6, 10-4, Davide Pierini (4.2)-Vittorio Landi (4.1, n.4) 7-5, 7-5, Mauro Dellavittoria (4.1, n.5)-Leonardo Ancarani (4.3) 6-2, 6-2, Carlo Paolino Lorenzo Peluso (Nc)-Luca Zanca (4.1, n.6) 6-4, 6-7 (5), 10-7, Riccardo Muccioli (4.2)-Mauro Tedeschi (4.1, n.7) 6-1, 0-6, 10-6, Antonio Cirillo (4.1, n.10)-Alberto Ioli (4.4) 6-4, 6-3, Carlo Conti (4.1, n.12)-Luca Violini (4.2) 6-4, 6-0, Augusto Massari (4.1)-Duccio Ferrari (4.1, n.17) 6-1, 6-1.

Si qualificano anche Marco Gianfrini (4.1, n.14), Nicola Tassinari (4.1, n.8) e Lorenzo Accreman (4.1, n.11).

Tabellone finale, 1° turno: Andrea Lombardini (3.5)-Tommaso Ricci (3.5) 6-2, 6-4, Gianluca Pagliuca (3.5)-Alfredo Fuschillo (4.2) 6-1, 6-0, Matteo Sirena (4.4)-Mattia Baschetti (3.5) 6-3, 6-4, Mirko Giardi (3.5)-Marco Fuschillo (4.2) 6-2, 6-1, Matteo Ciccarelli (3.5)-Gianmarco Palumbo (3.5) 6-2, 6-1.

2° turno: Loris Semprini (4.2)-Yari Mussoni (3.4, n.16) 6-0, 6-1,

Il torneo si concluderà il 16 agosto, il giudice di gara è Simone Lusini, direttrice di gara Sara Sirena.

IGEA MARINA. Partita la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria maschile che scatterà dai blocchi sabato e che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina. Notevole il dato delle iscrizioni, sono ben 163 i giocatori che finora hanno dato la loro adesione. In campo il meglio o quasi della categoria per due settimane di tennis dalla grande carica agonistica. In cima al seeding ben 9 3.1 che si divideranno i favori del seeding, vale a dire William Di Marco, Jacopo Montoneri, Riccardo Sartori, Pietro Matteini, Alessandro Bacchini, Riccardo Briganti, Giacomo Coppini, Iangabriel Ferrara, Luca Amati e Luca Morosini. Tanti i 3.2 che possono dire la loro sul successo finale: Alberto Levoni, Nicolò Ceccarelli, Leonardo Capogrossi, Alessandro Castelfranco, Jeremiah Tiger Pfister, Samuele Giacomazzi, Paolo Passerini, Claudio Valerio Calabrese e Marco Cola.

Si qualificano per il tabellone di 4° Angelo Neri (Ct Cicconetti), Matteo Casalboni (Up Tennis Torre Pedrera), Enrico Fantini (Padel Tennis Village Teramo) e Pier Paolo Rusticelli (Tennis Decima).

Tabellone Nc, turno di qualificazione: Paolo Prisco-Mario Diego Alessi Tosi 6-2, 4-1 e ritiro, Tommaso Crescentini-Antonello Durante 6-3, 6-1, Matteo Santarini-Nicolò Mussoni 6-2, 6-1, Enrico Fantini-Manuel Felciani 6-3, 6-2, Angelo Neri-Enrico Gualtieri 6-2, 6-0, Matteo Casalboni-Alessandro Zaccagni 6-3, 4-2 e ritiro, Pier Paolo Rusticelli-Andrea Polato 6-3, 4-6, 10-2.

Nel tabellone di 4° le teste di serie sono andate ai 4.1 Manuel Gentile, Andrea Bonivento, Lorenzo Cenci, Andrea Angelini, Carlo Conti, Marco Gianfrini, Alessandro Giannini, Marco Mazza, Mauro Tedeschi, Adriano Amadio, Alessandro Gostoli, Thomas Guidi Zoffoli, Claudio Fantini, Tommaso Bergonzoni e Claudio Sanchioni.

La giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanza Elezi.

CESENATICO. Primi match nel torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Da domani sui campi del Club rivierasco si daranno battaglia ben 108 giocatori nel maschile e 35 nel femminile fino al 23 agosto, quando sono previste le finali. Nel maschile il primo tabellone è riservato agli Nc, poi il tabellone di 4° che vede nell’ordine queste teste di serie, i 4.1 Alessandro Claysset, Luca Continelli, Fabio Di Tante, Stefano Goretti, Thomas Guidi Zoffoli, Biagio Maltese, Nicola Marchi, Andrea Palai, Davide Pasini, Gianmaria Sarti, Mauro Tedeschi e Luca Zanca. Nel tabellone finale guidano il seeding i 3.1 Riccardo Briganti, Simone Cassinari, Gianfilippo Falconi, Iangabriel Ferrara ed i 3.2 Alan Adiel Bardi, Luca Blatti, Gianluca Borsari, Alberto Levoni, Flavio Millari, Pietro Rossi, Luca Ruggeri e Morris Sciolti.

Tabellone Nc, turno di qualificazione: Filippo Morigi-Enrico Bartolini 6-4, 6-0.

Si qualificano anche Daniele Fantini, Alex Guidi e Mattia Colacone.

Secondo tabellone, 2° turno: Luca Donati (4.5)-Tomas Montevecchi (4.5) 6-1, 6-0, Nicholas Viroli (4.5)-Tancredi Battisti (4.5) 6-2, 6-3. Gianpaolo Magnani (4.4)-Alessandro Nicosia (4.5) 6-1, 6-0, Riccardo Marino (4.4)-Paolo Sabatini (4.4) 6-1, 3-6, 10-5.

Nel femminile si parte con il tabellone di 4° con le teste di serie assegnate alle 4.1 Nicole Colonna, Marianna Meroni ed alle 4.2 Rodica Chis Frida e Stefania Ciucci. Nel tabellone finale n.1 Lucrezia Vanni (3.2), n.2 Valentina Giulianini (3.2), n.3 Caterina Cova (3.3), n.4 Martina Orsini (3.3).

Il giudice di gara è Marco Fucci.