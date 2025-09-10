Tennis Terza: avanzano i tornei a Misano Sporting Club, Maretennis, Tc Faenza e Valle del Rubicone

MISANO. E’ in pieno svolgimento sui campi del Misano Sporting Club il torneo nazionale di 3° categoria maschile.

Si qualificano per il tabellone principale Umberto Uguccioni, Claudio Marcantoni, Enrico Ciotti, Davide Pierini e Fabrizio Rossi.

Sezione 4° categoria, turno di qualificazione: Umberto Uguccioni (4.1, n.2)-Federico Crisafulli (4.3) 6-2, 6-2, Claudio Marcantoni (4.1, n.3)-Emilio Frugieri (4.3) 6-0, 6-2, Enrico Ciotti (4.2)-Claudio Sanchioni (4.1, n.4) 6-3, 2-0 e ritiro, Andrea Bonetti (4.1, n.6)-Pierluigi Giannini (4.2) 7-5, 6-1, Christian Achilli (4.1, n.7)-Franco Ubalducci (4.2) 7-5, 6-1, Fabrizio Rossi (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1, n.8) 1-6, 6-3, 10-8,

Si qualificano anche Alessandro Bernardi (4.1, n.1), Davide Pierini (4.1, n.9), Gianmarco Palumbo (4.1), Alessandro Dini (4.1) ed Alipio Fulvi (4.3).

BELLARIA. Avanza il torneo “Le Ali della Vittoria” organizzato dal Maretennis di Bellaria. Il torneo, che si concluderà il 21 settembre con la finale, è diretto dal giudice di gara Michele Pretolani, il direttore di gara è Alessandro Manco. Sono 56 i giocatori iscritti a questo torneo riservato ai giocatori con classifica massima di 3° (limitato al 4° gruppo). Si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Andrea Saponi, Rossano Paganelli, Davide Sgarzi, Giovanni Casadei, Gianluca Corradini, Andrea Lombardini, Adriano Amadio e Davide Bernabini, nel tabellone finale i big sono i 3.4 Mario Borghi, Bruno Rossi, Alessandro Mariani, Mattia Sirilli, Claudio Chiani, Fabrizio Mariani, Alessandro Laganà ed Elia Michelangelo Cicognani.

Disco verde per Marco Barbieri, Alessandro Nanni e Mauro Antonelli.

3° turno: Stefano Forti (4.5)-Matteo Zanotti (Nc) 6-1, 4-6, 10-7, Manuele Parini (4.6)-Diego Losignore (4.5) 6-1, 6-0, Mauro Antonelli (4.4)-Matteo Canali (4.6) 6-3, 6-3.

4° turno: Tommaso Onofri (4.4)-Lorenzo Maria Lico (4.4) 7-5, 6-1, Massimiliano Semprini Cesari (4.3)-Leonardo Piepoli (4.3) 6-3, 3-0 e ritiro, Alessandro Giannini (4.3)-Redeo Biondi (4.5) 6-0, 3-0 e ritiro, Alessandro Nanni (4.4)-Tazio Zannoni (4.4) 1-6, 6-1, 10-3.

5° turno: Marco Barbieri (4.2)-Alberto Caroni (4.3) 6-4, 6-1.

FAENZA. Entra nella fase clou il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Tc Faenza. Nel maschile quarti per Nicolò Vincenzi, semifinali per Gianfilippo Falconi.

Maschile, 6° turno: Michael Palli (4.1)-Edoardo Belletti (3.3) 6-2, 6-3.

Ottavi: Alessandro Monti (3.3)-Manuel Montefiori (3.4) 6-2, 6-0. Quarti anche per Nicolò Vincenzi (3.4).

Quarti: Gianfilippo Falconi (3.2, n.4)-Ian Catallo (3.3, n.5) 6-2, 6-4.

Nel femminile approdano ai quarti Anastasia Bolelli, Beatrice Ficociello ed Irene Carpani.

Ottavi: Anastasia Bolelli (3.4)-Letizia Bazzocchi (4.2) 6-0, 6-0, Beatrice Ficociello (3.5)-Sofia Muccinelli (3.4) 1-6, 6-3, 10-8, Irene Carpani (3.4)-Camilla Speranza (3.5) 6-3, 6-3.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi e terrà banco fino al 13 settembre.

GATTEO. E’ in corso sui campi del Circolo Valle del Rubicone il trofeo “Città di Gatteo”, il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo) maschile che terrà banco fino al 14 settembre. In bella evidenza Carlo Bombardi ed Andrea Lombardini.

6° turno: Carlo Bombardi (4.3)-Giovanni Casadei (4.1, n.1) 5-7, 6-4, 10-6, Andrea Lombardini (4.1, n.4)-Gianmaria Sarti (4.1) 7-6, 5-7, 10-5,

Teste di serie nel tabellone finale nell’ordine per il 3.4 Mattia Sirilli ed il 3.5 Guido Giugliano.

Il giudice di gara è Massimo Carli.