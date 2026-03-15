Tennis Terza: Alice Angeli vola in finale al Ct Cesena, Battistini e Severi negli ottavi a Meldola

CESENA. Alice Angeli (Polisportiva Tennis Vallesavio) supera Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni) con un netto 6-1, 6-1 ed è la prima finalista del torneo nazionale di 3° categoria femminile del Circolo Tennis Cesena. Nella seconda semifinale la sfida tra Giulia D’Altri (Ct Cesena) e Jessica Barbieri (Tc Viserba). Finale lunedì alle 19.

Quarti: Alice Angeli (3.3)-Federica Matteucci (3.1, n.1) 6-0, 7-6 (3), Ginevra Baldazzi (3.2, n.4)-Alice Amadori (4.1) 3-6, 6-1, 10-8, Giulia D’Altri (3.2, n.3)-Jana Savolt (3.3) 7-5, 6-3, Jessica Barbieri (3.3)-Silvia Tartari (3.1, n.2) 4-6, 6-4, 18-16.

Il giudice di gara è Andrea Bellelli.

MELDOLA. Siamo alla fase clou nel torneo di 3° categoria maschile del Ct Meldola. I primi a conquistare gli ottavi sono stati Luca Battistini (Ct Cesena) ed Andrea Severi (Alex Rambelli Academy). Tabellone finale, 4° turno: Claudio Valerio Calabrese (3.3)-Alessio Argnani (3.2) 6-1, 6-7 (5), 10-5, Leonardo Carioni (3.2)-Luca Franceschini (3.5) 6-4, 6-2, Alessandro Cortesi (3.3)-Filippo Flamigni (3.2) 6-2, 6-1, Giovanni Zardi (4.1)-Maikol Baldassarri (3.4) 6-3, 6-4, Alessandro Monti (3.3)-Marco Faoro (3.2) 6-2, 6-2, Andrea Niquoziani (3.2)-Alessandro Nanni (4.2) 6-0, 6-0, Alessandro Vavalà (3.2)-Francesco Bellarmino (3.3) 6-2, 2-0 e ritiro, Pietro Rossi (3.2)-Edoardo Vincenzi (3.3) 6-2, 2-0 e ritiro, Pietro Matteini (3.3)-Lorenzo Di Perna (3.2) 7-6 (5), 1-6, 10-4, Noah Cuppini (3.2)-Marco Vittori (3.3) 6-4, 4-6, 10-5.

Quinto turno: Luca Battistini (3.2)-Matteo Simeoni (3.2) 6-0, 6-3, Andrea Severi (3.2)-Nicolò Ceccarelli (3.2) 6-1, 6-0.