Tennis Terza: al via il trofeo “Climatek” alla Buscherini, i primi risultati al Misano Sporting Club

FORLI’. Scatta domani il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dalla Polisportiva Buscherini di Forlì, il trofeo “Climatek” che terrà banco fino al 5 luglio. Si tratta del torneo che vede come limite di iscrizione i 3.4 e conta su 70 iscritti, diretti da giudice di gara Nicola Nanni (direttore di gara Salvatore Oliva). Si parte con la sezione di 4° che vede nel ruolo di teste di serie, nell’ordine, i 4.1 Leone Franchi, Giulio Negrini, Filippo Ruggeri, Giulio Casadei, Davide Ceccarelli, Alessandro Nanni, Leo Piraccini, Emanuele Di Nicola, Marco Schiavo, Andrea Minichiello, Davide Donadi e Fabio Di Tante. I big del seeding sono i 3.4 Renzo Faedi, Mario Borghi, Andrea Pacchioni, Matteo Casadei e Matteo Rossi.

MISANO. Da venerdì scorso si gioca sui campi del Misano Sporting Club, il torneo di 3° femminile che terrà banco fino al 30 giugno. Sono 34 le giocatrici al via, nel primo tabellone in bella evidenza Alessia Arcangeli (Ct Cicconetti), Francesca Stefanelli (Tc Viserba), Mariangela Leporale (Ct Cicconetti) e Virginia Amadori (Ct Montecchio).

Primo tabellone, 4° turno: Alessia Arcangeli (4.3)-Emma Moroni (4.2) 6-4, 6-4, Francesca Stefanelli (4.2)-Federica Ceccolini (4.2) 6-1, 6-0, Mariangela Leporale (4.2)-Nicole Sabatini (4.3) 2-6, 6-1, 10-5, Virginia Amadori (4.2)-Giulia Dell’Aquila (4.4) 6-3, 4-6, 10-5.