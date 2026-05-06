Tennis Terza, al via il trofeo “Cibe” del tc Riccione

Scatta domani sui campi del Tennis Club Riccione il 2° trofeo “Cibe”, il torneo nazionale di 3° categoria maschile che terrà banco fino al 20 maggio. Sono ben 120 gli iscritti al torneo riccionese diretto dal giudice di gara Simone Lusini, un torneo che ha un montepremi di 160 euro. Primi match da domani con il tabellone di 4° categoria che vede nel ruolo di teste di serie, nell’ordine, i 4.1 Massimo Vannoni, Davide Faoro, Denis Marini, Paolo Briolini, Daniele Mastromattei, Cristian Achilli, Gabriele Angelucci, Luca Zanca, Alessandro Gostoli, Pietro Corbelli, Maurizio Bologna, Claudio Sanchioni, Gabriele Stirati, Simone Badei, Martin Gamero Mariano e Roberto Pezzolesi. Nel tabellone finale guidano le fila, nell’ordine, i 3.1 Alessandro Capodimonte, Francesco Muratori, Nicolas Spimi, Alessandro Bacchini, Iangabriel Ferrara, Pietro Tombari ed i 3.2 Pietro Matteini, Leonardo Capogrossi e Giammarco Vidali.