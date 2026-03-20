Tennis Terza: al via il torneo del Paradiso Cesenatico, nel vivo quello del Circolo Sarsina

CESENATICO. Inizia la lunga stagione organizzativa e tecnica del Circolo Paradiso di Cesenatico e l’avvio è in grande stile, con il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile. Apertura di notevole qualità e con numeri importanti, visto che il torneo parte con 131 iscritti nel maschile e 26 nel femminile, nel complesso 157 tra giocatori e giocatrici che si daranno battaglia fino al 5 aprile agli ordini del giudice di gara Marco Fucci.

Nel maschile si parte con il tabellone Nc, poi il tabellone di 4° che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine i 4.1 Federico Valentini, Paolo Briolini, Pietro Corbelli, Federico Melli, Giacomo Francini, Davide Faoro, Fulvio Cesari, Luca Zanca, Lorenzo Accreman, Filippo Foschi ed Andea Samorì. Nel tabellone finale i big sono sicuramente i 3.1 Elia Lazzeri, Alessandro Naso, Francesco Muratori ed Enea Castelvetro, seguiti da ben 19 3.2. Nel torneo di 3° si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Melania Vancini e Ludovica Fiorini, nel tabellone finale n.1 Angelica Bonetti (3.1), n.2 Carlotta Mercolini (3.1), n.3

Federica Matteucci (3.1).

SARSINA. Avanza il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) maschile organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina. Primi match in questa classica del tennis valligiano che terrà banco fino al 27 marzo. In evidenza nel secondo tabellone Cristiano Savoia, si qualificano per il tabellone finale Luca Cantelli (4.3), Tommy Filippa (4.3) e Giuseppe Vito Gentile (4.1, n.3). Secondo tabellone, 3° turno: Federico Ricci (4.2)-Massimo Montanari (4.3) 6-3, 6-3, Cristiano Savoia (4.2)-Riccardo Palai (4.2) 6-7 (8), 7-5, 10-6.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.