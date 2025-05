Tennis Terza: al via i tornei del Misano Sporting Club e del Paradiso Cesenatico, i risultati al Maretennis

MISANO. Scatta oggi il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Misano Sporting Club. Sono 78 gli iscritti a questo torneo che terrà banco fino all’8 giugno. Si parte con la sezione Nc, a seguire quella di 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Tommaso Morotti, Federico Magnani, Gianfilippo De Palma, Andrea Bonetti, Cristian Achilli, Marino Masi, Christian Nicolini e Claudio Marcantoni. Gran finale con il tabellone principale nel quale i big sono, nell’ordine, i 3.1 Pietro Tombari e Pietro Spezi, i 3.2 Alessandro Cortesi e Francesco Muratori ed i 3.3 Paolo Bologna, Jeremiah Tiger Pfister, Filippo Flamigni ed Isaav Casalboni.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.

CESENATICO. Da oggi all’8 giugno va in scena sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile. Come da tradizione è grande la partecipazione, nel maschile in 93 al via, nel femminile sono 29 le giocatrici iscritte. Nel maschile si parte con un nutrito gruppo di Nc, a seguire il tabellone di 4° che vede le seguenti teste di serie, nell’ordine i 4.1 Maxim Sergeevich Uslamin, Iacopo Mariani, Rossano Paganelli, Ciro Donnarumma, Mattia Graffiedi, Christian Giacalone, Roberto Casadei, Davide Bernabini e Davide Fagioli. I favoriti del seeding sono sicuramente i 3.1 Alessandro Pesaresi e Vincenzo D’Alise, seguiti dal 3.2 Giovanni Pecorari e dei 3.3 Alessio Argnani, Alessandro Monti, Andrea Borghetti, Fabio Righetti e Luca Blatti. Nel femminile si parte con il tabellone di 4° con queste teste di serie, le 4.1 Emma Ceccarelli, Benedetta Patimo ed Elena Tarini, a seguire il tabellone finale guidato dalla 3.1 Emma Baldassari, a seguire le 3.2 Marta Bertozzi, Diamante Campana e Federica Matteucci.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

BELLARIA. Avanza sui campi del Maretennis il Trofeo della Locandiera, il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile. Sono 81 i giocatori che daranno vita a questo torneo che si concluderà il primo giugno. Nel torneo maschile gli iscritti sono 63, avanza Andrea Saponi, si qualifica Stefano Giorgetti.

4° turno: Renzo Faedi (4.1)-Fabio Vinetti (4.1) 6-1, 6-4, Iacopo Mariani (4.1)-Marco Corbelli (4.1) 6-4, 6-4, Fulvio Cesari (4.1)-Ciro Donnarumma (4.1) 6-3, 1-6, 11-9, Silvano Rinaldi (4.1)-Simone Olivieri (4.3) 7-6, 4-6, 11-9, Marcello Pirini (4.1, n.2)-Nicola Marchi (4.5) 6-4, 6-1, Maxim Sergeevich Uslamin (4.1)-Alessandro Giannini (4.3) 6-0, 6-0, Davide Fagioli (4.1, n.3)-Roberto Sanzani (4.2) 6-1, 6-0, Silvano Rinaldi (4.1)-Simone Olivieri (4.3) 7-6, 4-6, 11-9, Andrea Saponi (4.1, n.5)-Alberto Zattini (4.3) 6-1, 6-4. Turno di qualificazione: Stefano Giorgetti (4.4)-Giuseppe Falconi (4.1) 6-2, 6-0.

Nel femminile le giocatrici con miglior classifica sono le 3.1 Elena Pavolucci, Valentina Benini ed Emma Baldassari. Si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Cristina Carattoni ed Elena Tarini. 3° turno: Daniela Morigi (4.3)-Anna Margherita Lanconelli (4.4) 6-4, 6-2, Elena Tarini (4.1, n.2)-Nadia Gasponi (4.3) 6-2, 6-0.

Il giudice di gara è Michele Pretolani, direttore di gara Alessandro Manco.