Tennis Terza: al via i tornei al Russi Sporting Club e al Circolo Sarsina, tutti i risultati al Ct Meldola, al Tc Riccione e al Ct Cesena

RUSSI. Da oggi a domenica sui campi del Russi Sporting Club va in scena il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, con la formula Rodeo. E’ uno dei primi appuntamenti stagionali per il Circolo ravennate. Nel complesso sono 35, tra settore maschile e femminile, i giocatori al via. Nel maschile si parte con la sezione di 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Paolo Ranzi, Christian Giacalone, Pietro Martines e Ciro Donnarumma. Nel tabellone finale le teste di serie sono state assegnate nell’ordine ai 3.1 Julian Manduchi, Tommaso Servadei, Riccardo Cicinelli ed Alex Ravaglia. Nel femminile guida le fila la 3.1 Patricia Moldovan Brezoi davanti ad Angelica Bonetti. Il giudice di gara è Paride Gordini.

SARSINA. Ai nastri di partenza il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) maschile organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina. Primi match da domani in questa classica del tennis valligiano che terrà banco fino al 27 marzo. Sono 49 gli iscritti al torneo che prevede tre fasi distinte. Si parte con il tabellone Nc-4.5 nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.5 Maico Mascheri, Gianluca Madeddu e Manuel Bravaccini. Secondo tabellone con le teste di serie andate nell’ordine ai 4.1 Daniel Pellegrini, Pier Luigi Bertozzi, Giuseppe Vito Gentile, Andrea Samorì, Matteo Sirca, Andrea Palai e Michele Rossi. Nel tabellone finale le teste di serie sono state assegnate ai 3.3 Alessandro Di Vittorio, Claudio Valerio Calabrese, Elia Michelangelo Cicognani, Francesco Mazzotti, Dante Terzi, Stavros Papageorgiou, Federico Sparagi e Tommaso Lombardi.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.

MELDOLA. Siamo alla fase clou nel torneo nazionale di 3° categoria maschile del Circolo Tennis Meldola. Si tratta della 9° edizione del torneo “Città di Meldola” che terrà banco fino al 18 marzo.

Approdano al 4° turno, tra gli altri, Francesco Bellarmino (Ct Cesena), Edoardo Vincenzi (Tc Faenza), Pietro Matteini (Ct Cicconetti) e Marco Vittori (Forum Tennis Forlì).

Tabellone finale, 2° turno: Alessandro Nanni (4.2)-Stefano Monti (3.4) 7-5, 6-7 (4), 10-7, Nicola Vacca (3.5)-Renzo Faedi (3.4) 6-4, 5-7, 10-1, Filippo Caminati (3.4)-Federico Suzzi (3.5) 6-1, 6-0.

3° turno: Maikol Baldassarri (3.4)-Isaac Casalboni (3.3) 7-6 (5), 6-1, Claudio Valerio Calabrese (3.3)-Fabrizio Foronci (3.4) 6-3, 6-2, Alessandro Bocchini (3.3)-Mattia Battistini (3.4) 6-2, 3-6, 10-2, Andrea Ancarani (3.5)-Valentino Salami (3.3) 6-4, 6-2, Giovanni Zardi (4.1)-Tommaso Lombardi (3.3) 6-3, 7-5, Alessandro Monti (3.3)-Matteo Rossi (3.4) 6-2, 6-4, Francesco Bellarmino (3.3)-Andrea Covezzi (3.4) 6-1, 6-2, Edoardo Vincenzi (3.3)-Giovanni Pambianco (3.3) 6-3, 1-6, 10-7, Pietro Matteini (3.3)-Fabrizio Mariani (3.4) 6-2, 6-3, Luca Franceschini (3.5)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 5-4 e ritiro, Riccardo Delle Site (3.3)-Davide Sgarzi (3.5) 6-2, 5-7, 10-8, Alessandro Cortesi (3.3)-Fabio Bernagozzi (3.3) 6-0, 6-0, Marco Vittori (3.3)-Giuseppe Leoncini (4.1) 6-1, 6-1.

Il giudice di gara è Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.

RICCIONE. Alle battute finali sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale femminile di 3° (limitato alle 3.4) e 4° categoria, di singolare e doppio. Dopo Elisabetta Pastore (Ct Casalboni) e Roberta Fabbri (Tc Riccione) raggiunge le semifinali anche Anna Parmeggiani (Tc Riccione).

Tabellone finale, 1° turno: Emma Molinari (3.5)-Greta Fantini (4.4) 6-3, 6-3. Quarti: Elisabetta Pastore (3.5)-Margaret Tonelli (3.5) 6-4, 6-2, Roberta Fabbri (4.1)-Irene Carpani (3.4, n.2) 3-6, 6-4, 10-6, Anna Parmeggiani (3.4, n.3)-Anita Vernice (3.5) 6-2, 7-6.

Nel doppio quarti: Parmeggiani-Bala (n.1) b. Crociati-Pignatti 6-3, 6-3, Mondolfi-Dominguez (n.2) b. D’Erasmo-Marchetti 6-1, 6-1, Tonelli-Frontini (n.3) b. Bartolini-Berardi 6-1, 7-5, Benedettini-Mancini (n.4) b. Morelli-Lusini 7-5, 6-0.

Il torneo si concluderà domenica con le finali. Oggi semifinali del doppio dalle 19, alle 20 l’ultimo quarto di finale tra Ioana Bala ed Emma Molinari.

Il giudice di gara è Simone Lusini.

CESENA. Alice Angeli (Polisportiva Tennis Vallesavio) e Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni) si qualificano per le semifinali nel torneo nazionale di 3° categoria femminile del Circolo Tennis Cesena.

2° turno: Jana Savolt (3.3)-Beatrice Zamboni (3.3) 2-6, 6-1, 10-7, Jessica Barbieri (3.3)-Giulia Foschi (3.5) 6-7 (8), 6-4, 13-11. Quarti: Alice Angeli (3.3)-Federica Matteucci (3.1, n.1) 6-0, 7-6 (3), Ginevra Baldazzi (3.2, n.4)-Alice Amadori (4.1) 3-6, 6-1, 10-8.

Il giudice di gara è Andrea Bellelli.