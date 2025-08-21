Tennis, Terranova, Venturi, Mariani nei quarti a Cesenatico

Sui campi del Tc Parckin di Cesenatico avanza il torneo di 4° categoria, maschile e femminile e il doppio maschile di 3° categoria. Nel torneo maschile quarti per Alessandro Terranova (4.1, n.1), Giulio Venturi (4.1), Iacopo Mariani, Stefano Goretti e Davide Fagioli. Ottavi: Iacopo Mariani (4.1, n.4)-Gianluca Corradini (4.1) 6-3, 6-3, Stefano Goretti (4.3)-Alessio Caneschi (4.2) 6-2, 6-1, Davide Fagioli (4.1, n.2)-Gianni Mengozzi (4.4) 6-2, 6-3.

Femminile, tabellone finale, secondo turno: Luigia Rasi (4.4)-Francesca Ghigi (4.4) 6-1, 6-2, Maria Letizia Cappellini (4.3)-Donatella Piccinini (4.3) 4-6, 6-3, 10-7, Francesca Vincenzi (4.5)-Giulia Donattini (4.3) 6-4, 6-2. Terzo turno: Marianna Meroni (4.3)-Nicole Colonna (4.4) 6-3, 6-1, Desiree Ciampa (4.5)-Maria Vittoria Tavano (4.3) 6-3, 6-0.

Doppio maschile tabellone finale, quarti: Prati-Fusconi (n.4) b. Ceccarelli-Foschi 6-1, 6-1, Contarini-Scafoletti (n.1) b. Guido e Ivo Giugliano 6-2, 6-0.