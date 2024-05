Tennis, Terranova e Tavani vincono il doppio Master al Foro Italico

CESENATICO. La coppia del Ct Parckin Cesenatico formata da Alessandro Terranova e Lorenzo Tavani, testa di serie n.6, ha vinto il tabellone di doppio al Master di 3° e 4° categoria Bnl andato in scena al Foro Italico. Un grande successo per i due giocatori cesenaticensi in un grande palcoscenico. I due hanno battuto Carlo e Giuseppe Meduri per 4-6, 7-6, 10-4, al 2° turno Colleoni-Magoni per 6-4, 6-3, in semifinale Di Noto-Di Natale per 6-1, 3-6, 1-8 ed in finale la coppia umbra composta da Filippo Cambiotti e Luca Bussotti per 6-2, 6-3. Le premiazioni sono state effettuate dal consigliere della Federtennis, Raimondo Ricci Bitti

Si avvicina intanto alla fase clou il torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Parckin “Circolino” di Cesenatico. Il torneo ha un montepremi complessivo di 1000 euro. Conquista il 3° turno nel tabellone di 3° Vittorio Freda (Sporting Tennis Team), bene nel femminile Ilaria Rondinelli (Centro Tennis Argenta) che si qualifica per il tabellone finale dove la n.1 è la 2.5 Anita Picchi.

Turno di qualificazione del secondo tabellone: Davide Sgarzi (4.2, n.3)-Iacopo Mariani (4.2) 1-6, 6-2, 11-9. Tabellone di 3°, 2° turno: Mattia Battistini (3.4)-Riccardo Briganti (3.5) 6-0, 6-1, Alex Balducci (3.4)-Federico Pizzinelli (4.2) 6-1, 6-2, Oscar Bisacchi (3.5)-Andrea Borghetti (3.4) 6-1, 6-1, Alessandro Manco (3.3)-Alessandro Bocchini (3.5) 6-1, 6-2, Vittorio Freda (4.5)-Nicola Ravera (3.4) 3-0 e ritiro.

3° turno: Enea Sabatini (3.3)-Marco Cola (3.3) 6-2, 6-7 (5), 10-7, Francesco El Dakhloul (3.2)-Federico Strocchi (3.2) 6-4, 6-3, Enea Carlotti (3.2)-Nicola Montagna (3.2) 2-6, 6-2, 10-8, Riccardo Muratori (3.2)-James Mohamed Aratari (3.3) 6-2, 7-6.

Nel femminile le iscritte sono 25. Turno di qualificazione: Giulia Bancale (3.1, n.2)-Carlotta Mercolini (3.1) 6-4, 6-1, Ilaria Rondinelli (3.1, n.1)-Chiara Giorgetti (3.2) 7-5, 0-6, 10-6.

Il giudice di gara del torneo Open è Alessandro Terranova, direttrice di gara Rossella Mercadini.