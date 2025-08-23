Tennis: Terranova, Balzani, Goretti e Costanzo i semifinalisti al Parckin, Draghetti e Castori al tabellone finale del Russi Sporting Club

Sui campi del Tc Parckin di Cesenatico entra nella fase clou il torneo di 4° categoria, maschile e femminile e il doppio maschile di 3° categoria. Nel torneo maschile semifinali per Alessandro Terranova (4.1, n.1), Simone Balzani, Stefano Goretti e Giacomo Costanzo. Ottavi: Iacopo Mariani (4.1, n.4)-Gianluca Corradini (4.1) 6-3, 6-3, Stefano Goretti (4.3)-Alessio Caneschi (4.2) 6-2, 6-1, Davide Fagioli (4.1, n.2)-Gianni Mengozzi (4.4) 6-2, 6-3, Simone Balzani (4.2)-Alessandro Eugenio Vicini (Nc) 6-3, 6-4. Quarti: Alessandro Terranova (4.1, n.1)-Giulio Venturi (4.1) 6-0, 6-0, Balzani-Mariani 4-6, 7-5, 10-4, Costanzo-Biondi 6-2, 7-5, Goretti-Fagioli 6-3, 6-3.

Nel femminile semifinali per Carlotta Bondi, Lucia Barbieri, Giulia Natali e Alessia Rocchi. Quarti: Giulia Natali (4.1, n.3)-Elisabetta Dallari (4.2) 4-6, 6-3, 10-8, Alessia Rocchi (4.1, n.2)-Barbara Salvi (4.3) 7-5, 6-3, Carlotta Bondi (4.2, n.4)-Cecilia Spighi (4.2, n.5) 6-3, 1-6, 10-5, Lucia Barbieri (4.3)-Sofia Marino (4.1, n.1) 2-6, 6-0, 10-8.

Nel doppio maschile già in finale la coppia formata da Antonio Contarini e Alberto Scafoletti (n.1).

RUSSI. Entra nel vivo il torneo nazionale di 4° categoria del Russi Sporting Club che terrà banco fino al 25 agosto. I primi a qualificarsi per il tabellone finale sono stati Nicolò Draghetti (Tennis Medicina) e Massimo Castori (Ct Mattei Ravenna).

Sezione 4.2, 1° turno: Federico Oliani (4.4)-Luigi Angelo Bertaccini (4.2) 6-4, 6-2, Antonio Cirillo (4.3)-Enrico Lega (4.2, n.3) 6-2, 6-1, Marcello Piccinini (4.3)-Fabio Bonafè (4.2) 6-0, 6-2, Pietro Martines (4.1, n.2)-Giovanni Bugno (4.3) 7-5, 6-3. Turno di qualificazione: Nicolò Draghetti (4.2, n.1)-Roberto Sanzani (4.2) 0-6, 7-6, 13-11, Massimo Castori (4.2, n.4)-Fabrizio Romagnoli (4.2) 6-0, 6-1.

Il giudice di gara è Umberto Domenichini.