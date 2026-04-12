Tennis, Terenzi e Bighini vincono l’Under 14 del Ct Zavaglia

RAVENNA. Weekend con il tennis giovanile al Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna, in attesa della Coppa delle Viole. Sui campi di Via Marani è andato in scena, infatti, da venerdì a domenica, il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono stati 37 i giocatori al via, di cui 33 nel maschile dove si è imposto Filippo Terenzi. Il portacolori del Tc Ippodromo Cesena, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Benjamin Rossi per 4-2, 4-1 ed in finale Noè Baldini (Ct Massa) per 4-2, 3-5, 8-6. Nell’altra semifinale Baldini-Robert Sebastian Cadar (n.2) 4-0, 2-4, 8-6.

Nel femminile in finale Greta Bighini, testa di serie n.1, portacolori dell’Asbi Imola, e Bianca Amadei (Ct Massa), n.2 del seeding: successo di Greta Bighini per 4-2, 4-1.

Semifinale: Bianca Amadei (n.2)-Giulia Bartoccini 4-1, 4-1.

Il giudice di gara è stato Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni. Le premiazioni sono state effettuate dalla vicepresidente del Ct Zavaglia, Egle Torre e dalla consigliera Consuelo Bandini.