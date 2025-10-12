Tennis, Teodorani si impone a Reggio Calabria

Alessandro Teodorani trionfa nel torneo Junior Next Gen di Reggio Calabria, nella quarta tappa del Circuito nazionale di macroarea zona Sud. Si è giocato sulla terra battuta del Ct “Rocco Polimeni” e il portacolori del Ct Massa ha battuto in semifinale il n.1 del seeding, Gabriele Russo, 6-4, 7-6 (2) e in finale Andrea Peralta (Ct Rocco Ricevuto) 3-6, 6-3, 6-2. Quest’ultimo in semifinale aveva superato per 1-6, 6-0, 7-5 l’altro portacolori del Ct Massa, Robert Sebastian Cadar (n.2). Nella finale del doppio: Diego Nicolosi-Roberto Stella b. Gabriele Russo-Robert Sebastian Cadar 6-4, 6-3.