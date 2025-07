Tennis, Teodorani, Briganti e Cilibic trionfano a Cervia / GALLERY

Finali alla Polisportiva 2000 Cervia la tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”, Trofeo “La Bcc”. Nell’Under 12 maschile successo di Alessandro Teodorani (Ct Massa) in finale su Edoardo Catalano (Tennis Training) 6-4, 6-2. Semifinali: Teodorani-Coppini 6-0, 6-3, Catalano-Bonazza 2-6, 6-3, 10-7.

Nell’Under 14 maschile vince Riccardo Briganti (Ct Massa) che si è imposto su Mattia Spizzica (Tennisclub Rungg) 6-3, 6-1 dopo aver battuto in semifinale 6-1, 3-6, 10-5 su Riccardo Sartori. Nell’Under 14 femminile successo di Ilinka Cilibic (Ct Zavaglia) su Sara Chierici (Ct Castenaso) in finale per 2-6, 6-2, 10-5. Semifinali: Cilibic-Talamelli 6-3, 6-3 e Chierici avanti per forfait.