Tennis, Ten Sport Center grande protagonista allo Junior Next Gen di Serramazzoni

RIMINI. Settimana da protagonisti per i portacolori del Ten Sport Center che nel torneo Junior Next Gen di Serramazzoni hanno conquistato tre titoli.

Una settimana davvero positiva nelle categorie Under 12 e Under 14, con ottimi risultati sia in singolare che in doppio.

Tommaso Cavassi ha vinto il titolo di doppio insieme al compagno Mattia Sena e ha raggiunge i quarti di finale in singolare, dove era il n.8 del seeding. Negli ottavi successo su Ruggero Bonatti per 6-0, 6-2, poi la sconfitta per 6-4, 6-3 contro Tommaso Migliorini (n.1). Sconfitta sempre nei quarti per Mattia Sena (n.3) per mano di Luca Bertone per 7-5, 6-4. Nella finale del doppio Sena-Cavassi (n.3) hanno sconfitto Gianmaria Dellarosa-Tommaso Migliorini (n.1) per 1-6, 7-6 (3), 10-6. Diego Gentile sale sul gradino più alto del podio in doppio, insieme al compagno Lorenzo Burato, e firma anche un bellissimo percorso in singolare, fermandosi solo in semifinale nel tabellone Under 14, battuto 7-5, 6-3 da Nicolò Abbruzzese che poi in finale è stato battuto 6-1, 6-0 da Matteo Rosti (n.3). Bella finale per Anna Foschini e Mia Nencioni che nel match-clou hanno ceduto per 6-0 6-4 a Juno Chiodelli-Arianna Nicolosi (n.1).