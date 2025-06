Il Ten Sport Center di Pinarella ha vinto il tabellone regionale Under 18 maschile. La formazione cervese ha battuto in semifinale il Tc Riccione 2-0 e in finale, sui campi di casa, il Tc Valmarecchia sempre 2-0: Diego Orlando-Mattia Muraccini 6-4, 6-1, Enea Vinetti-Edoardo Pagnoni 7-6, 6-1. Una bella soddisfazione per il team guidato dal direttore tecnico Cristian Rosti.