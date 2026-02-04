Tennis: tempo di semifinali per l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14 al Forum, tutti i risultati dell’Open al Ten Sport Center

FORLI’. E’ ormai al rush finale sui campi del Forum Tennis Forlì l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile.
Nell’Under 10 maschile il primo semifinalista è Andrea Nocco (Tc Saliceta). Tabellone finale, ottavi: Thomas Mancini-Enrico Piraccini 6-0, 6-0, Leonardo Oligeri-Noel Zaffiro 6-1, 6-0, Giacomo Alesio-Alvise Scarpa 7-6 (4), 6-3, Mattia Zammarchi-Tommaso Ravaglia 6-0, 6-0, Pietro Morganti-Matthias Bedendo 6-1, 6-1. Quarti anche per Mattia Fabiani.
Quarti: Andrea Nocco-Federico Campana 7-6 (3), 7-6 (7).
Nell’Under 10 femminile semifinali per Vittoria Korneva, Sveva Spaggiari e Beatrice Cola.
Under 10 femminile, quarti: Vittoria Korneva-Lucilla Zammarchi 6-0, 6-1, Sveva Spaggiari-Matilde Rava 7-5, 6-3, Beatrice Cola-Emma La Barba 6-0, 6-3.
Nell’Under 12 maschile brillano nel tabellone finale Gianmarco Diana, Ruggero Bonatti e Lorenzo Xella.
Tabellone finale, 2° turno: Amil Salami-Mattia Gaggi 6-1, 6-1, Gianmarco Diana-Leone Maggi 7-6 (4), 7-6 (5), Ruggero Bonatti-Alex Sciutti 6-7 (4), 6-3, 11-9, Lorenzo Xella-Mattia Sena 0-6, 7-6 (3) e ritiro.
Nell’Under 12 femminile semifinali per Alessia Barducci. Quarti: Anna Ferrari-Rachele Gusella 6-1, 6-1, Maria Chiara Bacchini (n.2)-Giorgia Rombi 6-3, 3-6, 10-8, Alessia Barducci (n.1)-Giulia Oddone 7-6 (1), 6-4.
Nell’Under 14 maschile quarti per Mattia Vincenzi, Noè Baldini, Diego Gentile e Riccardo Briganti.
4° turno: Alessio Pinti-Giacomo Manuzzi 6-1, 6-2, Gianmaria Mussoni-Alessandro Teodorani 0-6, 7-5, 10-5. Ottavi: Mattia Vincenzi (n.8)-Matteo Grotti 1-6, 7-6 (2), 10-8, Lorenzo Zanardi (n.6)-Tommaso Pilati 7-6 (5), 6-2, Noè Baldini-Nicolò Abbruzzese (n.3) 1-6, 6-4, 10-3, Diego Gentile (n.7)-Riccardo Paolini 5-7, 6-3, 11-9, Riccardo Briganti (n.2)-Mattia Bruni 6-2, 6-3.
Quarti anche per Arturo Vescovi.
Nell’Under 14 femminile ottavi per Greta Amaducci, Cecilia Rondinelli, Ylenia Guaitoli e Mia Tomasi.
3° turno: Greta Amaducci-Caterina Cova 2-6, 6-4, 10-3, Cecilia Rondinelli-Elisabetta Pastore 6-2, 6-0, Ylenia Guaitoli-Sofia Bianchi 6-2, 6-3, Linda Azzoni-Margherita Tesselli 6-3, 6-4, Emma Veronesi-Sofia Muccinelli 6-1, 6-2, Mia Tomasi-Amelia Zamboni Campadelli 6-3, 6-1. Ottavi anche per Ioana Bala.
Il giudice di gara è Graziano Farolfi.
CERVIA. Da sabato si gioca sui campi del Ten Sport Center il torneo nazionale Open maschile (limitato ai giocatori con classifica massima 2.4). Sono 90 i giocatori al via in questo torneo che terminerà il 12 febbraio.
In bella evidenza Alessio Argnani, Guido Giugliano, Luca Padovani e Giacomo Fabbri.
1° turno: Giulio Venezia (3.3)-Francesco Mazzotti (3.3) 6-3, 6-3, Andrea Filanti (3.3)-Alessandro Casadei (3.3) 6-2, 6-4, Riccardo Mondardini (3.3)-Valentino Salami (3.3) 6-1, 7-5, Pietro Matteini (3.3)-Rocco Albini (3.3) 2-6, 7-6, 10-3, Andrea Fiocchi (3.2)-Mattia Vincenzi (3.3) 6-1, 6-0, Jacopo Andruccioli (3.2)-Davide Bolzoni (3.2) 2-6, 7-5, 10-6.
2° turno: Andrea Niquoziani (3.2)-Alessandro Bocchini (3.3) 6-4, 6-2, Francesco Pazzaglini (3.2)-Julian Manduchi (3.1, n.10) 6-3, 7-5, Alessandro Cardinaletti (3.1, n.12)-Lucio Argentieri (3.2) 6-7, 6-0, 10-6, Alessio Argnani (3.2)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 6-3, 6-4, Guido Giugliano (3.3)-Ian Catallo (3.2) 6-2, 6-3, Edoardo Pozzi (3.2)-Vincenzo D’Alise (3.2) 6-1, 6-3, Luca Padovani (3.1)-Alex Gencarelli (3.1) 6-2, 6-1, Luigi Volpi (3.1)-Riccardo Livi (3.1) 6-3, 6-3, Giacomo Fabbri (3.2)-Elia Brunelli (3.1, n.13) 6-4, 6-4.
La giudice di gara è Nicoletta Pignato.