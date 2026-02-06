Tennis, tempo di semifinali per l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14 al Forum Forlì

FORLI’. E’ ormai al rush finale sui campi del Forum Tennis Forlì l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile.
Nell’Under 10 maschile in semifinale Mattia Zammarchi. Tabellone finale, quarti: Andrea Nocco-Federico Campana 7-6 (3), 7-6 (7), Leonardo Oligeri-Giacomo Alesio 6-2, 2-6, 10-3, Pietro Morganti-Mattia Fabiani 6-1, 6-2, Mattia Zammarchi-Thomas Mancini 6-1, 4-6, 10-7.
Nell’Under 10 femminile semifinali per Vittoria Korneva, Sveva Spaggiari e Beatrice Cola.
Under 10 femminile, quarti: Vittoria Korneva-Lucilla Zammarchi 6-0, 6-1, Sveva Spaggiari-Matilde Rava 7-5, 6-3, Beatrice Cola-Emma La Barba 6-0, 6-3.
Nell’Under 12 maschile semifinali per Tommaso Cavassi, Tommaso Migliorini, Filippo Bregoli e Gianmaria Dellarosa. Quarti: Tommaso Migliorini (n.1)-Amil Salami 1-6, 6-2, 10-3, Tommaso Cavassi (n.4)-Davide Bonazza 6-3, 6-2, Filippo Bregoli (n.3)-Stefano Scotto Di Gregorio 6-4, 6-4, Gianmaria Dellarosa (n.2)-Lorenzo Xella 6-1, 6-0.
Nell’Under 12 femminile semifinali per Alessia Barducci. Quarti: Anna Ferrari-Rachele Gusella 6-1, 6-1, Maria Chiara Bacchini (n.2)-Giorgia Rombi 6-3, 3-6, 10-8, Alessia Barducci (n.1)-Giulia Oddone 7-6 (1), 6-4.
Nell’Under 14 maschile semifinali per Filippo Terenzi, Noè Baldini e Riccardo Briganti.
Ottavi: Alessandro Bacchini (n.1)-Alessio Pinti 6-2, 6-2, Mattia Vincenzi (n.8)-Matteo Grotti 1-6, 7-6 (2), 10-8. Quarti: Filippo Terenzi (n.5)-Arturo Vescovi 6-4, 7-5, Noè Baldini-Lorenzo Zanardi (n.6) 6-2, 6-3, Riccardo Briganti (n.2)-Diego Gentile (n.7) 7-6 (2), 7-5.
Nell’Under 14 femminile semifinali per Anna Foschini, Alida Romagnoli, Emma Veronesi ed Elettra Fabbri.
Quarti: Anna Foschini (n.1)-Cecilia Rondinelli 2-6, 6-3, 10-4, Alida Romagnoli-Ylenia Guaitoli 6-3, 6-4, Emma Veronesi-Alice Balducci (n.3) 6-3, 1-6, 10-7, Elettra Fabbri (n.2)-Ioana Bala 6-3, 4-6, 10-3.
Il giudice di gara è Graziano Farolfi.