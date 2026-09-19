Tennis, tempo di semifinali all’Open di Russi

Si è allineato alle semifinali una classica del tennis romagnolo, il torneo Open maschile organizzato dal Russi Sporting Club, il torneo “Fira di Set Dulur”. Protagonisti dei match che valgono un posto in finale sono Tommaso Aprile (Country Club Castel Maggiore), Andrei Matei Ganea (Ten Sport Center) e due portacolori del Circolo organizzatore, Riccardo Cicinelli e Tommaso Servadei.

Quarti: Tommaso Servadei (2.8, n.2)-Edoardo Belletti (3.2) 6-0, 6-0, Tommaso Aprile (2.7, n.1)-Achille Mari (3.2) 6-1, 6-0, Andrei Matei Ganea (3.1, n.4)-Luca Morosini (3.1) 6-3, 6-2, Riccardo Cicinelli (3.1, n.3)-Gianfilippo Falconi (3.1) 7-5, 6-2.