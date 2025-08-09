Tennis, tempo di semifinali al Tc Villanova di Bagnacavallo

E’ tempo di semifinali, in programma oggi dalle 18.30, nel 12° Open maschile organizzato dal Tc Villanova di Bagnacavallo “Spartaco Belletti”. Si tratta del trofeo “Tozzi Green”, memorial “Francesco Maffi”, dotato di 8000 euro di montepremi, che si concluderà domani con la finale (dalle 18). Conquistano un posto tra i primi quattro il 2.1 Stefano Baldoni (n.1) ed il 2.4 ravennate Luigi Valletta (Ct Zavaglia), che nei quarti hanno beneficiato del forfait rispettivamente del 2.5 cesenate Pietro Augusto Bonivento e del 2.1 riccionese Marcello Serafini (n.2), ed ancora il 2.3 Edoardo Betti (n.5) ed un altro dei grandi favoriti della vigilia, il 2.1 siciliano Alessandro Ingarao (n.3). Quarti: Edoardo Betti-Luca Parenti (2.2, n.4) 7-6 (3), 6-4, Alessandro Ingarao-Lorenzo Beraldo (2.3, n.6) 6-4, 6-2. Oggi le semifinali: Ingarao-Valletta e Baldoni-Betti. Il giudice di gara è Davide Amadori, direttore di gara Ennio Dragoni.