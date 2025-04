Tennis, tempo di semifinali al Tc Conselice

Sui campi del Tennis Club Conselice va in scena il torneo Open, maschile e femminile. Nel maschile semifinali per Alessandro Dragoni (Club La Meridiana), Riccardo Cicinelli (Russi Sporting Club) e Giorgio Ruggeri (Virtus Bologna), nel femminile semifinali per Gioia Bassi (Tc Conselice) ed Emanuela D’Alba (Tc Faenza). Maschile, quarti: Alessandro Dragoni (2.4, n.1)-Simone Piraccini (2.8) 6-2, 6-4, Riccardo Cicinelli (2.8)-Lorenzo Di Perna (3.1) 7-6, 6-2. In semifinale anche Giorgio Ruggeri (3.1). Femminile, quarti: Gioia Bassi (2.8, n.3)-Viola Zapparoli (3.3) 7-5, 7-5, Emanuela D’Alba (2.8, n.4)-Lucrezia Cavalieri (3.2) 6-0, 7-6.