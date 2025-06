Tennis, tempo di semifinali al Cicconetti

In pieno svolgimento sui campi del Ct Cicconetti il trofeo giovanile “Design Patrimoniale” con le categorie Under 10 e 14. Nell’Under 10 femminile semifinali per Camilla Testa (Ct Rimini) e Amelia Valentini (San Marino Tennis Club), nel maschile semifinali per Tobias Amadori (Tennix Training Center), Amir Lypka (Ct Cicconetti) e Mattia Gaggi (Ct Cicconetti). Under 10 femminile, quarti: Camilla Testa-Martina Taioli 3-6, 6-4, 10-7, Amelia Valentini-Lina Mazzarini 7-6, 6-1.

Under 10 maschile, quarti: Amir Lypka-Nicola Fabbri 6-1, 0-6, 10-4, Mattia Gaggi-Michele Cortesi 6-0, 6-0, Tobias Amadori-Nicolò Pazzaglini 6-1, 6-0.

Under 14 femminile ottavi: Giulia Conti-Amelia Cavicchio 6-3, 6-3. Under 14 maschile, quinto turno: Pietro Reggiani-Alessandro De Pascalis 1-6, 7-6, 10-6, Timofey Levchenko (n.4)-Pietro Gerani 6-4, 7-5, Francesco Zanzini-Thomas Dal Pra’ 6-4, 6-2, Alberto Lonfernini-Andrea Fabbri 6-2, 6-3, Francesco Moretti (n.3)-Lorenzo Praconi 6-4, 6-0, Nicolò Bollini-Luca Magnoni 6-1, 7-6.