Tennis, tempo di semifinali al Cacciari

L’Open femminile del Ct Cacciari di Imola si è allineato alle semifinali. Cercano oggi un posto in finale le prime due del seeding, nell’ordine Valeria Muratori (Sporting Club Sassuolo) e la nazionale sammarinese Silvia Alletti (San Marino Tennis Club), entrambe all’esordio direttamente nei quarti con facili vittorie rispettivamente su Erika Ferretti e Maria Bianca Bovara, la ravennate Gaia Donati (Ct Massa) ed Azzurra Cremonini (Società Canottieri Casale). Tabellone finale, quarti: Valeria Muratori (2.4, n.1)-Erika Ferretti (2.8) 6-1, 6-1, Gaia Donati (2.5, n.4)-Diana Rolli (2.5, n.5) 7-5, 6-1, Azzurra Cremonini (2.4, n.3)-Sandy Mamini (2.6, n.6) 6-2, 6-1, Silvia Alletti (2.4, n.2)-Maria Bianca Bovara (2.7, n.7) 6-2, 6-1.