Tennis, tempo di semifinali a Pinarella

I Veterani protagonisti nel torneo Over 45-55-65 e 70 maschile organizzato dal Ten Sport Center. Nell’Over 45 semifinali per Andrea Covezzi che ha battuto Daniele Miani (4.1) 6-4, 6-4.
Nell’Over 55 quarti per Giuseppe Leoncini, semifinali per Ivan Gardini. Ottavi: Davide Quinto Cattoni (3.4)-Carlo Alberto Gualandri (3.4) 4-6, 7-5, 10-7, Giuseppe Leoncini (4.1)-Gaddo Camporesi (3.4) 6-4, 7-6. Quarti anche per Davide Coffari (3.4). Quarti: Ivan Gardini (3.4)-Alessandro Di Vittorio (3.3, n.2) 3-6, 4-3 e ritiro.
Over 65 quarti: Carles Tugnoli (4.1, n.4)-Stefano Bassetti (4.4) 6-4, 3-6, 12-10, Mauro Tedeschi (4.1, n.2)-Massimo Feriozzi (4.3) 7-6, 1-6, 10-4.
Over 70, quarti: Roberto Gallerani (4.3, n.2)-Redeo Biondi (4.4) 6-0, 6-1, Claudio Fogli (4.3, n.4)-Aldo Fabbri (4.5) 6-1, 6-0, Luigi Angelo Bertaccini (4.3, n.2)-Renzo Tasinato (4.5) 6-2, 6-0.