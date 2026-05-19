Tennis, tempo di semifinali a Pinarella

Avanza sui campi del Ten Sport Center il torneo Under 14-16 maschile. Nell’Under 14 conquistano le semifinali Andrea Caminati, Giacomo Balzani e Marco Bonora. Quarti: Andrea Caminati-Gianmaria Marchi 4-6, 7-6, 10-8, Giacomo Balzani-Francesco Zanzini (n.3) 4-6, 6-3, 10-5, Marco Bonora-Alessandro Marcolini (n.2) 6-0, 6-0.
Nell’Under 16 maschile semifinali per Gabriele Pistorale, Riccardo Vecchi, Leonardo Tana e Federico Pigaiani. Quarti: Leonardo Tana (n.2)-Alessandro Minguzzi 6-1, 6-1, Federico Pigaiani (n.1)-Samuel Cavallini 6-3, 6-3, Riccardo Vecchi-Tommaso Brandano (n.3) 3-2 e ritiro.