Tennis, tempo di semifinali a Cattolica

E’ ormai al rush finale il torneo Open, maschile e femminile, organizzato a Cattolica dalla Galimberti Academy. Nel tabellone maschile volano in semifinale Matteo Sabbatini, Enrique Bogo Bianchini e il beniamino di casa, Dennis Ciprian Spircu. Quarti: Gianmarco Cartocci (2.5, n.5)-Noah Canonico (2.4, n.4) 6-2, 6-2, Matteo Sabbatini (2.5, n.8)-Daniel Tonucci (2.6) 6-0, 6-2, Enrique Bogo Bianchini (2.5, n.6)-Jacopo Antonelli (2.4, n.3) 6-3, 3-6, 10-6, Dennis Ciprian Spircu (2.4, n.2)-Francesco Cartocci (2.5, n.7) 6-1, 1-4 e ritiro.

NNel femminile semifinali per la sammarinese Serena Pellandra, che ha battuto la n.1 del seeding, la cesenate Camilla Fabbri 6-3, 6-4, la cattolichina Rachele Franchini, Beatrice Bruni Lotti ed Elena Omiccioli. Quarti: Elena Omiccioli (2.5, n.2)-Gioia Angeli (2.7) 6-0, 6-1, Beatrice Bruni Lotti (2.6, n.4)-Viola Amati (2.7) 6-7, 6-2, 10-2