Tennis, tempo di quarti al torneo del Paradiso

E’ approdato alle battute finali il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Conquistano i quarti Stefano Goretti, Morris Sciolti, Luca Blatti e Pietro Rossi. Ottavi: Stefano Goretti (4.1)-Mario Borghi (3.4) 6-1, 6-0, Morris Sciolti (3.2, n.12)-Francesco Montebugnoli (3.5) 7-5, 6-2, Luca Blatti (3.2, n.6)-Leonardo Maccaferri (3.5) 6-2, 6-3, Pietro Rossi (3.2, n.10)-Gianluca Borsari (3.2, n.7) 6-3, 6-3.
Nel femminile quarti per Martina Orsini, Daniela Morigi ed Anastasiya Lopatina. Ottavi: Martina Orsini (3.3, n.4)-Sofia Rinalduzzi (4.3) 7-6 (4), 6-2, Daniela Morigi (3.3)-Alessia Barducci (3.4) 6-3, 2-1 e ritiro, Anastasiya Lopatina (3.4)-Anita Vernice (3.5) 6-2, 6-2.