Tennis, tempo di quarti al Mattei

Si è allineato ai quarti il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Mattei di Ravenna. Conquistano i quarti, tra gli altri, Nicholas Giuliani, Nicolò Tedeschi, Enrico De Cono e Massimo Castori. Ottavi: Niccolò Tedeschi (4.2)-Giorgio Vocaturo (4.2, n.8) 6-4, 3-6, 10-7, Nicholas Giuliani (4.4)-Daniele Miani (4.1, n.3) 4-6, 6-3, 10-4, Riccardo Casadei (4.2)-Leone Franchi (4.1, n.4) 6-3, 6-2, Lorenzo De Donato (4.5)-Ciro Donnarumma (4.1, n.7) 6-0, 6-1, Massimo Castori (4.1, n.2)-Filippo Dal Borgo (4.6) 6-4, 6-1, Enrico De Cono (4.2)-Marcello Piccinini (4.1, n.1) 7-6, 7-5.