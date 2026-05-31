Tennis, tempo di quarti al Comune di Ravenna

Avanza il torneo di 3° categoria maschile organizzato dal Tc Comune di Ravenna. Conquistano i quarti di finale, tra gli altri, Marco Nanni, Andrea Niquoziani, Andrea Scazzieri e Federico Gozzi. Ottavi: Luca Battistini (3.2, n.6)-Fabio Bernagozzi (3.3) 1-6, 7-6, 10-5, Marco Nanni (3.1, n.1)-Leonardo Carioni (3.2) 6-1, 6-3, Andrea Niquoziani (3.2)-Achille Mari (3.2) 6-3, 7-6, Andrea Scazzieri (3.2, n.4)-Alessandro Cavalieri (3.4) 6-2, 6-3, Riccardo Cicinelli (3.1, n.3)-Ernesto Stentella Liberati (3.2) 6-2, 7-6, Alberto Scafoletti (3.3)-Ian Catallo (3.2) 6-2, 6-4, Federico Gozzi (3.1, n.2)-Federico Sparagi (3.3) 6-3, 6-2.