Tennis, tempo di ottavi al torneo del Maretennis

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Maretennis di Bellaria. Si tratta del memorial “Enrico Piccoli”. Ottavi per Alessandro Melega e Nicola Marchi. Secondo turno: Alberto Caroni (4.2)-Alessandro Giannini (4.1, n.4) 6-3, 1-6, 10-5, Luca Vitali (4.1, n.5)-Gianluca Mezzapesa Valdinoci (4.2) 6-3, 6-4, Marino Masi (4.1)-Claudio Marcantoni (4.1) 7-6, 2-6, 10-5, Mario Nannucci (4.2)-Stefano Giorgetti (4.1, n.6) 1-6, 6-2, 10-6, Mauro Della Vittoria (4.1)-Gabriele Angelucci (4.1) 6-1, 6-3, Marco Oliva (4.1, n.1)-Alessandro Falzoni (4.2) 6-0, 6-2, Alessandro Valentini (4.2)-Loris Pasini (4.1, n.8) 6-3, 7-5, Federico Magnani (4.1)-Adriano Amadio (4.1) 6-3, 6-0, Marco Barbieri (4.1)-Marco Mazza (4.1) 6-3, 3-6, 11-9, Filippo Maestri (4.1)-Marco Balzani (4.1) 6-0, 6-1, Alessandro Melega (4.1)-Simone Balzani (4.1) 6-4, 6-3, Nicola Marchi (4.1, n.2)-Roberto Casadei (4.2) 6-4, 6-1.