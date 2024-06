Tennis: tempo di finali per lo Junior Tour del Tc Ippodromo, Under 12 e 14 da oggi al Tc Laghi

CESENA. E’ giunta alle battute finali al Tennis Club Ippodromo di Cesena una grande rassegna nazionale giovanile, l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile.

Nell’Under 10 femminile finale tra Alessia Barducci (Ct Cesena) e Beatrice Benvenuti (Ct Casalboni), nel maschile per Gianmaria Dellarosa, Gioele Romboli, Enea Corazza e Pietro Allegra.

Under 10 femminile, semifinali: Alessia Barducci-Giulia Natali 6-2, 6-3, Beatrice Benvenuti-Ada Milocco 1-6, 2-2 e ritiro.

Under 10 maschile, quarti: Gioele Romboli-Alessandro Pinto 7-6, 6-4, Enea Corazza-Patrick Balc 7-5, 6-2, Gianmaria Dellarosa-Giacomo Barbieri 6-0, 6-4, Pietro Allegra-Manuel Vacca 6-0, 6-1.

Nell’Under 12 femminile finale tra Mia Boskovic (Tc Mantova) e Caterina Cova (Tc Faenza), nel maschile semifinali per Lorenzo Kapros, Riccardo Briganti, Cesare Biondi e Diego Gentile.

Nell’Under 12 femminile semifinali: Caterina Cova (n.1)-Alice Balducci 6-4, 6-2, Mia Boskovic-Sofia Muccinelli (n.2) 6-3, 6-3.

Nel torneo maschile quarti: Lorenzo Kapros-Mattia Vincenzi (n.1) 6-4, 7-5, Riccardo Briganti (n.4)-Lorenzo Orselli (n.5) 6-3, 6-2, Cesare Biondi (n.2)-Elia Naldi 6-4, 6-0.

Il primo che ha conquistato le semifinali è stato Diego Gentile.

Nell’Under 14 maschile, ottavi: Federico Attanasio-Luca Battistini 3-6, 6-1, 10-4, Filippo Caminati-Marco Menichetti 4-6, 6-4, 10-8. In semifinale Andrea Picariello per il forfait del suo avversario.

Nell’Under 14 femminile quarti: Ginevra Baldazzi-Giorgia Cevoli 6-1, 6-1.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.

FORLIMPOPOLI. Scatta oggi il torneo nazionale giovanile organizzato dal Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli. Si tratta della prima edizione del trofeo “Hotel Giannina Forlimpopoli” che terrà banco fino al 23 giugno. Si giocano i tabelloni Under 12 e 14, maschili e femminili, nel complesso sono 65 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma. Nell’Under 12 femminile le favorite sono le 4.2 Sofia Muccinelli, Alice Balducci, Caterina Cova e Sofia Bianchi. Nell’Under 12 maschile si parte con una prima sezione, poi il tabellone finale capeggiato dal 3.5 Davide Puddu e dai 4.1 Elia Naldi e Nicolò Maldini. Passiamo all’Under 14. Nel femminile guidano le fila le 3.3 Ludovica Altini ed Angie Bentini, nel maschile prima sezione con i giocatori fino ai 4.3 in campo, poi il tabellone finale con i big, i 3.4 Marco Menichetti e Federico Attanasio, seguiti dal 4.1 Leonardo Tana.

Il giudice di gara è Thomas Golfarelli, direttore di gara Daniele Valentini.