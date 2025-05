Tennis, tempo di finali per i Veterani al Ct Cervia e i Quarta al Maretennis

CERVIA. E’ giunto alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Cervia il torneo Veterani Over 45-55-65 e Ladies 40 (limitato alla 3° categoria) che fa da prestigioso prologo al torneo Itf Senior. Il torneo, diretto dal giudice di gara Paolo Pambianco, terrà banco fino a domenica e vede al via 82 giocatori nei quattro tabelloni in programma.

Nell’Over 45 quarti di finale per tre portacolori del Ct Cervia, Corrado Badalucco, Davide Quinto Cattoni e Jacopo Zani.

Ottavi: Corrado Badalucco (3.3)-Gaddo Camporesi (3.5) 7-5, 6-1, Jacopo Zani (3.3)-Mario Borghi (3.4) 6-2, 6-3, Davide Quinto Cattoni (3.4)-Fabrizio Mariani (3.5) 6-3, 6-3.

Nell’Over 55 il primo a raggiungere le semifinali è stato il cesenaticense Giovanni Lelli Mami (Tc Pavia).

Sezione finale, 3° turno: Corrado Badalucco (3.3, n.4)-Andrea Commellini (3.5) 6-2, 6-2, Massimiliano Antonini (3.4)-Riccardo Falcone (3.3) 6-3, 7-5, Daniele Berti (3.4)-Pierangelo Taroni (3.5) 6-2, 6-1, Alessandro Di Vittorio (4.1)-Ennio Rombi (3.4) 6-4, 6-0.

Quarti: Giovanni Lelli Mami (2.6, n.1)-Davide Coffari (3.4) 6-2, 1-.6, 10-8.

Nell’Over 65 finale tra Pasquale Caserta (Ct Fano) e Marino Masi (Tc Riccione).

Semifinali: Marino Masi (4.1, n.3)-Gianni Davoli (4.1, n.2) 6-0 e ritiro, Caserta (3.5, n.1)-Luigi Vicari (4.4) 6-1, 6-0.

Nel torneo Lady 40 (otto iscritte) la giocatrice da battere è la 3.2 Sara Sirena, seguita dalla 3.3 Margarita Rosario Dominguez. Quarti: Lara Alberighi (3.4)-Elena Tarini (4.1) 2-6, 6-1, 10-8.

BELLARIA. E’ giunto alle finali sui campi del Maretennis il torneo nazionale di 4° maschile (limitato al 3° gruppo) la decima edizione del memorial “Gianma Farina”. Nel maschile finale tra Matteo Palli Lucchesi (Ssd Campo di Marte) e Vincenzo Marino (Tc Ippodromo Cesena).

Ottavi: Gianluca Tamburini (4.4)-Enrico Bianconi (4.4) 6-2, 7-6, Riccardo Fantini (Nc)-David Pedrini (4.4, n.4) 2-6, 7-5, 10-4, Giacomo Turci (4.3, n.1)-Claudio Dall’Ara (4.3) 4-6, 6-3, 10-2, Matteo Palli Lucchesi (4.5)-Riccardo Marino (4.4) 6-4, 6-3, Lorenzo Pistocchi (4.3, n.6)-Richard Valentini (4.3) 6-2, 6-1, Matteo Sirca (4.6)-Marco Portolani (4.3) 6-0, 6-0, Tazio Zannoni (4.5)-Salvatore Munciguerra (4.4) 6-2, 6-4, Vincenzo Marino (4.3, n.2)-Matteo Moretti (4.3) 6-3, 6-3.

Quarti: Palli Lucchesi-Fantini 6-3, 6-2, Pistocchi-Sirca 3-6, 6-1, 10-4, Marino-Zannoni 6-1, 6-2. Semifinale per Luca Tamburini (4.4). Semifinali: Marino-Pistocchi 3-6, 6-2, 10-6, Palli Lucchesi-Tamburini 2-6, 6-1, 10-3.

Nel femminile la prima finalista è Barbara Salvi (River 22 Sporting Club).

Ottavi: Silvia Fumelli (4.4)-Mariangela Leporale (4.4) 6-3, 6-1, Claudia Caminati (4.4)-Donatella Piccinini (4.3, n.4) 6-0, 6-4, Paola Verlengia (4.3)-Alessandra Genghini (4.5) 6-1, 7-5, Barbara Salvi (4.3, n.3)-Luigia Rasi (4.4) 4-6, 6-2, 10-7, Claudia Montanari (4.3)-Francesca Vincenzi (4.5) 6-0, 6-2, Nadia Gasponi (4.3, n.2)-Vittoria Pracucci (4.5) 3-6, 6-0, 11-9, Alessia Tacconi (4.3)-Nataliya Bilan (4.5) 6-4, 6-7, 11-9. Quarti: Daniela Morigi (4.3, n.1)-Fumelli 6-2, 6-2, Salvi-Tacconi 4-6, 6-1, 10-4, Gasponi-Montanari 7-6, 7-6, Verlengia-Caminati 6-3, 6-4. Semifinale: Barbara Salvi-Nadia Gasponi 6-1, 6-4.

Il giudice di gara è Michele Pretolani, direttore di gara Alessandro Manco.